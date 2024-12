Bocsánatot kértek a kínai nőktől a nagy egészségügyi betétgyártók, miután azzal vádolták meg őket lányok és asszonyok ezrei, hogy a hirdetettnél rövidebb termékeket árulnak – számolt be a BBC.

Előzőleg komoly felzúdulást keltett a kínai közösségi médiában, amikor a

nők sorra bizonyították be videóikban, hogy a népszerű márkák egészségügyi betétjeinek hossza nem éri el a csomagolásukon feltüntetetteket.

Az egyik legkorábbi, november 3-án közzétett videóban a Xiaohongshu kínai közösségi médiaplatform egyik felhasználója kilenc különböző márkájú egészségügyi betétet vizsgált meg mérőszalaggal, és kimutatta, hogy egyik sem éri el a csomagoláson feltüntetett hosszúságot.

Ha néhány centimétert levágunk, az segít meggazdagodni?

– jegyezte meg videójában a felhasználó. A leleplezésekbe ezután mind többen kapcsolódtak be,

a fogyasztók csalással vádolták az egészségügyi betét-gyártókat.

A felzúdulás hatására a The Paper kínai hírügynökség is akcióba lépett: több mint 20 különböző egészségügyi betétet vizsgált meg, és megállapította, hogy a termékek közel 90 százaléka "összezsugorodott", legalább 10 mm-rel rövidebb, mint ami a csomagolásukon szerepel. A legtöbb típusban még a nedvszívó rétegek is összementek.

A panaszok özönét követően a hatóságok közölték, hogy felülvizsgálják az egészségügyi betétekre vonatkozó jelenlegi nemzeti szabványt.

A népszerű kínai ABC márka, amely az egészségügyi betét hosszának eltérésével kapcsolatos kérdéseket és panaszokat fogadta, még tovább gerjesztette a felháborodást, miután ügyfélszolgálata állítólag azzal válaszolt egy panaszosnak, hogy „ha nem tudja elfogadni a hosszkülönbséget, akkor nem megvennie a terméket".

Az ABC az újabb felzúdulás hatására közleményben tudatta, hogy "mélyen sajnálja" a nem megfelelő választ, és megígérte, hogy kijavítja termékeit. Más cégek, köztük a Shecare és a Beishute is bocsánatot kértek a nőktől.

A vitába a kínai állami média is beleszólt, és bírálta a gyártókat, mondván: nem lehet figyelmen kívül hagyni a piacon lévő egyes termékekkel kapcsolatos problémákat.

Az egészségügyi betét a leggyakrabban használt női higiéniai termék Kínában, a piac értéke 13 milliárd dollár-

A termékekkel azonban már korábban is adódtak problémák.

2016-ban a rendőrség leleplezett egy hatalmas "hamis egészségügyi betét" akciót Délkelet-Kínában, ahol több millió terméket gyártottak megfelelő higiéniai intézkedések nélkül, majd egy ismert márkaként csomagolták be és dobták piacra. 2021-ben pedig a népszerű Space 7 kényszerült bocsánatkérésre, miután egy nő azt állította, hogy tűt talált az egyik egészségügyi betétjében.

A nők haraghulláma a nekik szánt termékek minőségével kapcsolatos szélesebb körű sérelmeket is tükrözi. Nem véletlenül lett az egyik legfelkapottabb bejegyzés a következő:

Olyan nehéz megfelelni a nők igényeinek?

A termékek zsugorodása egyébként nálunk sem ismeretlen jelenség. A jó hír mindössze az, hogy a gyártóknak már figyelmeztetniük kell a fogyasztókat arra, ha változtatnak a megszokott méreten.