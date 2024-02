Az Európai Unió vezetői csütörtökön egyhangúlag megállapodtak abban, hogy 50 milliárd eurós segélyt nyújtanak Ukrajnának.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üdvözölte a megállapodást, mondván, hogy a támogatás erősíti országa hosszú távú gazdasági és pénzügyi stabilitását, mivel az Oroszországgal vívott háború már harmadik éve tart.

Grateful to @CharlesMichel and EU leaders for establishing the €50 billion Ukraine Facility for 2024-2027.



It is very important that the decision was made by all 27 leaders, which once again proves strong EU unity.



Continued EU financial support for Ukraine will strengthen…