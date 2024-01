Ajánlatok, alkuk, zsarolások: tudja még követni az EU és Budapest vitáját?

Az elmúlt hetekben intenzív tárgyalások zajlottak Magyarország és vezető uniós tisztségviselők között annak érdekében, hogy a február 1-jén esedékes rendkívüli állam- és kormányfői uniós csúcstalálkozón kompromisszumos megoldás szülessen Ukrajna következő négyéves finanszírozásáról. Még ebben a pillanatban is zajlanak az egyeztetések, mintha mindenki 19-re húzna lapot: az uniós tisztségviselők, és a magyar kormány is. Ettől függetlenül az sem zárható ki, hogy létrejön a megegyezés, hiszen – emlékezhetünk – az ukrán csatlakozási tárgyalások megkezdéséről szóló vitában is az utolsó pillanatban érkezett a megoldás.