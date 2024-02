Bár Afrika számos pontján, köztük Beninben is tilos a prostitúció, számos, a szexuális fantáziáit kiélni vágyó idős hölgy érkezik Afrikába azért, hogy fekete szeretője legyen.

A lengyel Onet riportja szerint a hölgyek azt állítják, hogy önkéntes munkára érkeznek Afrikába több hónapra, a helyiek szerint azonban valójában az élvezetekért érkeznek. Rejtély azonban, hogy a fekete szeretők, és a nagymama korú fehér nők között van-e anyagi megállapodás.

A lap szerint az „európai nagymamák” számára évek óta szexuális célpontnak számít Afrika, mivel olcsó és diszkrét.

Marta Rutkowska pszichológus, az Health in the Head tulajdonosa a lapnak azt nyilatkozta, az idősebb nők szexuális élete hanyatlott, vagy épp nincs is, még akkor sem ,ha kapcsolatban élnek. Ezért sokan kalandot keresnének ebben a korban, azonban a saját lakóhelyükön ez bonyolult lehet.

Gambiában ráadásul egyes szállodarecepciósok saját maguk kínálják fel a testüket az idősebb hölgyeknek, akiknek ha mégsem tetszene az ajánlat, felkínálják, hogy elviszik őket egy speciális klubba, ahol maguk választhatnak partnert. Mindössze 100 dollárért.

Gambiában már az 1990-es évek óta nemzeti problémát jelent a szexturizmus, mióta az európai nők közkedvelt célpontjává vált, az élen a brit nőkkel. Az Egyesült Királyságbeli nemzetközi utazási irodák ugyanis eleinte olcsó utazásokat szerveztek a számukra a nyugat-afrikai országba, ahol így három évtized alatt több ezer szexre vágyó „nagyi” fordult meg.

A 2,5 millió lakosú Gambiában nagy a munkanélküliség, a bérek pedig alacsonyak, így jelentős anyagi lehetőséget jelent a fiatal férfiak számára, hogy gazdag, középkorú európai hölgyek eszkortjai lehetnek. A fekete férfiak az interneten keresztül, valamint a strandon keresik potenciális partnereiket.

Hasonló a helyzet Szenegálban is, ahol rendszeres, hogy az idősebb hölgyek egy „boy toy” társaságában vannak a lap szerint.

A cikk rámutat arra, hogy az érintett országokban nem használják széles körben a szexturizmus kifejezést a jelenségre, mivel a szexet keresők többsége nő, nem pedig férfi. Ha ez fordítva lenne, akkor az közfelháborodást váltana ki. Így azonban a hatóságok szemet hunynak a gyakorlat felett, dacára annak, hogy mindez illegálisan történik.