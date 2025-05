Komoly lehet a baj, ha már az alapvetően tőzsdei történésekre specializálódott The Wall Street Journal is arról ír, hogy egyre több amerikai nő küzd alkoholproblémákkal. Mindezzel ráadásul nem a nyári uborkaszezon közepén foglalkozik a pénz- és tőkepiaci üzleti lap, hanem május közepén, amikor csúcsra járnak a tőzsdei hírek, pörög a jelentési szezon, az amerikai elnök kijelentéseinek és tárgyalásainak eredménye ide-oda rángatja az árfolyamokat, igaz, az elmúlt hetekben inkább a pozitív irányba.

De mit szúrt ki a WSJ? Arról írnak, hogy a 30-as és 40-es korosztályú nők életmódja sokat változott az elmúlt évtizedekben és ez valamilyen oknál fogva az általuk rendszeresen fogyasztott alkoholmennyiség növekedésével is együtt járt, vagy épp egyenes következménye a megváltozott életvitelnek.

Gyorsan váltak többen rendszeres ivókká

Előkerült egy kutatás is, amely szerint a 90-es évekhez képest az elmúlt évekre 60 százalékkal nőtt azon 35. életévüket betöltött amerikai nők aránya, akik az alkoholfogyasztással kapcsolatban aggasztó jeleket azonosítottak magukon, legyen az be- vagy nem bevallott függőség, esetleg emlékezetkiesésig fajuló, egyre gyakrabban előforduló tivornyák.

A következmények pedig általában súlyosabbak, mint a sör- és whiskyvedelésre született férfiaknál, legalábbis erre utal egy a WSJ által idézett orvosi szaklap figyelmeztetése a nők körében emelkedő májbetegség esetszámokról, az alkoholfogyasztással is összefüggésbe hozható mellrákos esetek gyakoribbá válásáról, illetve halálesetekről.

A megváltozott életmód is az okok közt

Egyébként sokakat meglep, mennyire nagy a korosztály szerepe az amerikai társadalmon belül abban, hogy menő vagy ciki az ivászat. A tizenévesek körében például egyre kevésbé vonzó dolog becsiccsenteni, s főleg a fiatal fiúk mondanak nemet a poharazásra. A trend hasonló a fiatal felnőtteknél is. Azonban ahogy haladunk előre az idősebb korosztályok felé, az alkoholt fogyasztók aránya a férfiaknál stabil maradt vagy enyhén csökkent az elmúlt évtizedben, a nők körében viszont egyértelműen nőtt, különösen a főiskolai végzettségűek és a magas jövedelműek között.

Nagyjából úgy fest a dolog, hogy az 1990-es években születettek közt egy alkoholproblémákkal küzdő nőre már csak 1,2 férfi jut, míg száz évvel ezelőtt egy a háromhoz volt az arány. Az eltolódás a WSJ szerint azzal magyarázható, hogy

a 100 évvel ezelőtti helyzethez képest sokkal nagyobb arányban járnak nők főiskolákra, ahol a rendszeres iszogatás szinte a mindennapok része,

emellett többet is keresnek a nők és több a szabadon elkölthető jövedelmük,

a házasságkötés gyakran későbbre tolódik

és a gyerekvállalás sem alap.

Mindezt a szeszipar is észrevette, bolondok lennének, ha nem így tennének, mint ahogy az sem véletlen, hogy az alkoholgyártó cégek marketingje egyre inkább céloz a nők felé.

Több zsír, kevesebb víz: jobban megárt a pia a nőknek

Visszatérve az alkohol okozta megbetegedésekhez, a Natural Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism kimutatta, kevesebbet kell inni egy nőnek ahhoz, hogy az alkoholfogyasztásból betegség legyen. A magyarázat: a nők teste általában kevesebb vizet és több zsírt tartalmaz arányaiban, mint a férfiaké, ezért hiába fogyasztanak csak ugyanakkora mennyiséget (és akár a testsúlyuk is lehet megegyező, holott nem ez a jellemző), a nőknél az magasabb véralkohol-koncentrációt okoz.

Az általános helyzeten a Covid korlátozások is rontottak, sokan elszigetelődve, unatkozva az alkohol felé fordultak, ami önmagában elég volt ahhoz, hogy a túlzott szeszfogyasztással összefüggő halálesetek száma a férfiaknál 27 százalékkal nőjön 2016-ról 2021-re, a nőknél pedig 35 százalékkal.

A mellrák előfordulása az USA-ban évente 1 százalékkal nő, az orvosok egyelőre csak találgatják, hogyan függ ez össze a magasabb szeszfogyasztással. A legvalószínűbb az, hogy a rendszeres ivászat megnövelheti az ösztrogénszintet, vele együtt pedig a mellrák kockázatát is.