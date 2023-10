Megsokasodott az antiszemita incidensek száma Németországban azóta, hogy a radikális iszlám szervezet, a Hamász – példátlan terrortámadás részeként – több mint egy hete rakétákkal, fegyveresekkel támadt Izraelre és több száz túszt rabolt el.

A tüntetések Európa szerte a Gázai övezetben válaszként érkezett izraeli támadások ellen, illetve Palesztina felszabadításáért szólnak, de sok helyütt a palesztin és zsidó áldozatokért egyidőben zajlanak az erőszakba torkolló, szolidaritási demonstrációk.

Berlinben különösen kiélezett a helyzet, egyes szakértők szerint azért, mert a németországi Alkotmányvédelmi Hivatal becslései szerint a Hamász mögött körülbelül 450 ember áll, akik közül sokan német állampolgárok.

Berlin: Mindkét oldal nagyon feszült, egyre több a támadás

Rendőrségi jelentések szerint főváros szerte egyre több zsidóellenes falfirka és plakát, illetve a házak falára felfestett Palesztina zászló demonstrálja az Izrael állam elleni, történelmi méretűvé duzzadó fellépés támogatását, Berlinben már nyíltan megy a gyalázkodás több kerületben. Több, újszerű atrocitás, kisebb támadás is történt a hétvégén, miközben számos helyen tartottak hangos, rendőri összecsapásokkal és letartóztatásokkal tarkított demonstrációkat.

Szintet lépett a szélsőségesek véleménynyilvánítása: a hétvégén például lakóházak ajtajaira festettek fel Dávid-csillagot a berlini zsidó negyedben, míg Wilmersdorfban, a bajor kerületben a Városfejlesztési Minisztérium homlokzatára, a keleti városrészben pedig az egyik forgalmas metróállomás bejáratára kerültek fel gyilkos indulatokat képviselő feliratok.

A rendőrség jelentése szerint az egyik zsidó étterem vendégeit is megfélemlítették úgy, hogy a közeli palesztinbarát tüntetés résztvevői berúgták a vendéglő ablakát, majd gépfegyveres támadást utánzó kézmozdulatokkal ijesztgették a bent levőket.

Visszajönnek és felrobbantanak mindent

Egyre több a személyek elleni támadás: ismeretlenek például durván rátámadtak a Konrad Adenauer Alapítvány egyik alkalmazottjára a Tiergartenstrassén, amikor a fiatal lány egy Izrael-barát transzparenst akart felakasztani. A támadók kitépték a kezéből a táblát, majd azt kiáltozták, hogy visszajönnek a barátaikkal, és felrobbantanak mindent.

Miután a berlini szenátus teljes szolidaritást vállalt Izraellel, a Vörös Városháza előtti árbocról letépték és fel is gyújtottak egy izraeli zászlót, míg a spandaui Askanierringen ismeretlen tettes egy 15 éves bevándorlónak ordította azt, hogy

Piszkos külföldi. Izrael jobb, mint Palesztina. A legjobb, ha gyorsan eltűntök innen.

Miközben a fiatal menekülni próbált, az elkövető utána eredt és letépte a fejkendőjét, majd háromszor belerúgott a lábába.

Paprika spray és petárdák az összecsapásokban

Mintegy ezer ember gyűlt össze vasárnap Berlin-Mitte-ben, a Potsdamer Platzon, ahol a múlt hétvégi terrortámadás óta eltelt idő eddigi legnagyobb, forró hangulatú tüntetését tartották.

Noha továbbra is teljes készültségben vannak a német főváros közbiztonsági szervei, a rendőrséget meglepte a tömeg, mivel a múlt héten a városvezetés többször kijelentette, hogy betiltják a palesztinpárti gyülekezőket, illetve az ellentüntetéseket. Az egyre nehezebben kezelhető, tiltott rendezvények miatt egyre több a kérdőjel a rendőrségnél is – vetette fel a német sajtó.

A demonstrálók közül sokan a palesztin zászlót lengették, és folyamatosan skandálták a felszabadításról szóló szlogeneket. A Berliner Zeitung beszámolója szerint főleg arabul beszélő demonstrálókkal van tele a főváros, akik között feltűnően sok a gyerek, a fiatal és az idősebb nő is – ők jellemzően hangosan tiltakoznak a rendőri fellépések ellen.

A Postdamer Platzon zajló tüntetésen pirotechnikai eszközök, petárdák és üvegek is repültek a rendőrök felé, akik paprika spray-vel védekeztek a feldühödött tömeg ellen. Berlinen kívül Frankfurt am Main-ben, Kölnben és Düsseldorfban is újra utcára mentek az elszánt tiltakozók, a megmozdulások mindennapossá váltak országszerte.

Az egész társadalom kudarca

Felor Badenberg berlini igazságügyi szenátor szerint a kialakult helyzet az egész német társadalom kudarcának eredménye, főként, hogy a tüntetéseken részt vevők közül sokan már Berlinben nőttek fel, nincs is migrációs hátterük, de még mindig nem érzik magukat Németország részének.

Szerinte pusztán a rendőri védelem kiterjesztése nem oldja meg a problémát, ehelyett az államnak az embergyűlölet ellen sokkal több megelőző oktatást kell végeznie, beleértve az iskolákat is, ahol elterjedt az erőszak.

Aki ma a zsidók ellen van, holnap a nők ellen, holnapután a homoszexuálisok ellen, azután pedig minden olyan ember ellen lesz, aki védi és tiszteli a demokráciát

– ezt már a Chabad Berlini Zsidó Hitközség elnöke, Yehuda Teichtal nyilatkozta, aki minden berlinihez intézett felhívást. Eszerint a gyűlölettől hangos akciókban mindenki érezze magát érintettnek, és álljon fel, ha antiszemita cselekményeket észlel.

Keresnék a békés együttélés módjait

A szövetségi belügyminisztérium eközben több muszlim szervezettel is tárgyalásokat kezdeményezett, hogy megbeszéljék hogyan tudják az alkotmányos rend alapján felelősségteljesen alakítani a békés együttélést Németországban – számolt be a Süddeutsche Zeitung.

A Muszlimok Központi Tanácsa ugyanakkor nem kapott meghívást az eseményre, ahol Nancy Faeser belügyminiszter sem jelent meg. A tárcavezető azon az állásponton van, hogy a németországi muszlimok túlnyomó többsége határozottan elutasítja a Hamász terrorját, de szükség van párbeszédre, hogy a gyűlöletnek ne legyen esélye tovább terjedni.

A szövetségi kormány ezzel együtt hétfőn éles figyelmeztetést küldött Iránnak a közel-keleti háborúval kapcsolatban.

Aki ebben a helyzetben a tűzzel játszik, olajat önt a tűzre, vagy bármilyen más módon meggyújtja, alaposan gondolja át

– jelentette ki a berlini külügyminisztérium szóvivője, kifejezetten utalva Iránra.