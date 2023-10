A héten már ne akarjon senki Izraelbe utazni, legalábbis fapadossal: nem fog sikerülni. Jövő hétre viszont már akadnak repülőjegyek. Más kérdés, hogy egy háborúban álló országba mennyire szerencsés dolog ellátogatni. Főleg akkor, amikor a magyar külügy éppen azok dolgozik, hogy miként menekítse ki onnan az ott rekedt magyarokat.

Épp csütörtökön közölte Szijjártó Péter minisztériuma, hogy újabb 65 magyar állampolgárt sikerült kihozni Izraelből – egy ciprusi kitérővel. A szerdán bejelentett evakuációs műveletről annyit tudni, hogy kétszáz jegyet tudtak szerezni egy Izraelből Ciprusra közlekedő hajóra, ezeket fel is ajánlották a közel-keleti országban rekedt magyaroknak, akik közül ez a 65 ember élt a lehetőséggel. Az érintettek várhatóan péntek délután fognak megérkezni Magyarországra.

Az Izrael t ért szombati rakétatámadások után a Wizz Air elsők között függesztette fel Tel-Avivba tartó és onnan érkező járatait. A Lufthansa, a Swiss, a Turkish Airlines és a LOT légitársaság ok hasonlóan jártak el az izraeli támadások miatt.Az Indexnek egy Izraelben élő, magyar származású nő elmondta , hogy óriási a fejetlenség és a káosz, és mindenki a hozzátartozóját keresi. Beszámolója szerint többen akkor haltak meg, amikor az óvóhelyen tartózkodtak, és a Hamász terroristái egyszerűen rájuk gyújtották a saját házukat.





Az Utazómajom néhány napja felvette a kapcsolatot a Wizz Airrel, a hírportál arra volt kíváncsi, hogy a cég meddig szándékozik repülőjegyeket árulni Izraelbe, illetve a már megvásárolt jegyeket lehet-e töröltetni, és ha igen, meddig. Már csak azért is Budapestről induló járatok közül London után a második legforgalmasabb úti cél volt Tel-Aviv az utasszámot figyelembe véve, ezért rendkívül sok embert érint a kérdés.





Válaszában a Wizz Air sajtóosztálya azt írta, hogy a hatóságok és szakértők bevonásával folyamatosan vizsgálja az izraeli háború miatt kialakult helyzetet, és ennek megfelelően folyamatosan tájékoztatja utasait a menetrendváltozásokról.





„Abban az esetben, ha a járatot a Wizz Air törli, az utasok választhatnak az ingyenes átfoglalás, a 100 százalékos pénzvisszatérítés vagy az eredeti viteldíj 120 százalékának Wizz-kreditben való jóváírása között” – jelentették be. Hozzátették:

abban az esetben, ha a Wizz Air újraindítja izraeli járatait, a légitársaság a közeljövőben lehetőséget biztosít azon utasok számára, akiknek bár van jegyük, de nem szeretnének Izraelbe utazni, hogy pluszköltség nélkül töröljék a korábban megvásárolt jegyüket.

Ehhez az utasoknak be kell jelentkezniük a Wizz Air-fiókjukba, és ott kell igényelni a törlést. Ez esetben a jegy árának 100 százalékát utalják vissza számukra az eredeti fizetési módnak megfelelően, vagy írják jóvá WIZZ-pontokban az ügyfél Wizz Air-számláján. A Facebook-hozzászólásokból egyébként az derül ki, hogy egyelőre csak az októberre szóló jegyeket lehet visszamondani a Wizz Air-nél.



Azt is írták, hogy a Wizz Air sajnálatát fejezi ki a kialakult helyzet miatt, de utasai figyelmét ezúton is szeretné felhívni, hogy utazás előtt érdemes felkészülni a váratlan helyzetekre.



Jelen állás szerint a Wizz Air foglalási rendszerében az októberre szóló jegyek „Elfogyott” státuszban vannak, ám november elejétől már akár retúr jegyet is lehet vásárolni, nemcsak Budapestről, hanem Debrecenből is. Hogy ezek a járatok valóban el is indulnak-e, arra nyilvánvalóan nincs semmi garancia, ám az értékesítés, úgy tűnik nem állt le.





A konkurencia már pénteken újraindíthatja a járatait

Összeomlottak az Izraelbe irányuló foglalások, és a kormányokon múlik, hogy a légitársaságok repülnek-e oda – mondta Michael O'Leary, a Ryanair fapados légitársaság vezérigazgatója csütörtökön, hozzátéve, hogy az ír légitársaság péntektől újraindíthat egy vagy két napi járatot – írta a Reuters.



„Vasárnap repültünk (Tel-Avivba), hétfőn már nem repültünk. Kapcsolatban vagyunk a repülőtérrel, jelenleg nincs műszaki háttér. Ezt ma állítják helyre” – mondta csütörtökön O'Leary újságíróknak egy korábban tervezett brüsszeli iparági tájékoztatón.

Ryanair gép a Ben Gurion repülőtéren Kép: Getty Images / Artur Widak „Úgyhogy holnaptól, péntektől legalább napi egy vagy két járatot vissza akarunk állítani. A repülőtér azt szeretné, ha visszaállítanánk egy napi járatot Bécsbe és egy napi járatot máshová... de ez a biztonsági helyzettől függ”.

A Ryain Air oldalán annyit közölnek, hogy sajnálatos módon kénytelenek voltak törölni a Tel Aviv repülőtérre induló/érkező járataikat október 9. - október 16. között. Ám október 17-től ismét megnyílik a jegyvásárlás lehetősége, beelőzve a láthatólag óvatosabb Wizz Airt.

A tel aviv-i repülőtéren nincs nyoma annak, hogy a napokban a Wizz Air vagy a Ryan Air járatokat küldene vagy indítana. Azonban a nyitó oldalon közlik, hogy a repülőtér a megszokott rend szerint működik.

Az induló és érkező járatok között az El-Al, az IsrAir járatai mellett a Magyar Légierő gépei tűnnek fel a budapesti viszonylatban.