Európa több nagyvárosában, fővárosában küzdenek a múlt szombati izraeli terrortámadás és a szélsőséges palesztin Hamásznak adott válaszlépések nyomán kialakult közel-keleti háborús helyzet következményeivel. A vallási konfliktus fellángolása világszerte felhergelte a muszlim diaszpóra bevándorló közösségeit, akik utcára vonulva tombolnak Izrael elpusztításáért.

Mindennapossá váltak az összecsapások a rendőrség és a radikális iszlamisták, valamint a meggyilkolt zsidókért kiálló ellentüntetők között. Szakértők a nemzetközi sajtóban szinte egybehangzóan állítják, hogy a feszültség egyelőre fokozódni fog, nehéz napok elé néz Európa.

Párizs: iskolai áldozatot követeltek az indulatok

Péntek 13-a megidézte a nagy balszerencsét Párizsban az izraeli terrortámadások óta a francia fővárosban is elszabadult szélsőséges indulatok összecsapásaiban.

A Le Parisien beszámolója szerint a horror fényes nappal, a Gambetta középiskolában történt, ahol egy húsz éves, csecsen származású diák, Mohammed Mogouchkov rátámadt a jelenlévőkre: Allahu Akbart kiáltva megkéselt két tanárt és egy menzai dolgozót. A tanulók védelmére kelt egyik francia származású pedagógus életét vesztette a támadásban. A késelő már nem ismeretlen a francia hatóságok előtt, radikalizálódás miatt jelenleg is eljárás folyik ellene.

A lap szerint a franciaországi iskolákban nagyon elharapózott mostanra az erőszak, az elmúlt napokban több intézményben tűzriadó, bombariadó volt, és verekedések törtek ki a diákok között a Palesztina felszabadítása miatt hőzöngő tanulók kezdeményezésére.

„Hamarosan” – terjed az iskolai erőszak

Több zsidó iskolát értek konkrét fenyegetések, egyik esetben például a városházára juttattak el egy borítékba zárt A/4-es lapot, amelyre kézzel annyit írtak: Hamarosan. Napok óta fokozott rendőri jelenlét van az intézmények környékén.

A héten Párizsban, Lyonban, Nantes-ban, Nimes-ben a palesztin nép támogatói több száz fős tüntetéseket tartottak, amelyeket hiába tiltottak be előzőleg a helyi prefektúrák, a nagy erőkkel felvonult rendőrségnek több esetben csak vízágyúkkal sikerült feloszlatni a tömeget.

A Hamász-támadásokon felbuzdult tüntetők a tudósítások szerint a franciáknál is Izrael ellen, Palesztina felszabadításáért lázadoznak, antiszemita szlogeneket skandálnak és az erőszakos akcióktól sem riadnak vissza.

Berlin: nem kímélik a média munkatársait sem

A berlini védelmi erők hangosbemondókon keresztül újabb palesztin-barát tüntetést oszlattak fel a Potsdamer Platzon, amelynek nehezen tettek eleget a megjelentek, ám az erőfeszítések ezzel nem értek véget.

A Külügyminisztériumnál is dulakodás zajlott a neokolonializmus ellen fellépő zászlólengető demonstrálókkal, akik Izrael létjogosultságát kérdőjelezték meg – jelentette a DPA német sajtóügynökség riportere, ám több információt az akcióról nem árultak el a rendőrök.

A szombat óta folyamatossá vált németországi zavargások sorában tegnap este a muszlimok lakta Berlin-Neuköllnben is többször véget kellett vetni a tömegek összecsapásának, amelyben legalább ketten megsérültek és volt, aki autók ablakait törte be, vagy üveggel dobálta a rendőröket – számolt be a Berliner Morgenpost.

Az arab közönség egy része – főként fiatal férfiak – eközben a büfék, kávézók előtt gyülekeztek, a többség Palesztinai zászló színű sálat vagy kendőt viselt, és hangosan vitatkozott a rendőrséggel. Egyikük a média képviselőit sajtókurváknak nevezte. A hírek szerint pirotechnikai eszközöket is meggyújtottak.

A tudósítások alapján a tüntetők körében jellegzetes megnyilvánulás az izraeli zászló valamilyen formában történő meggyalázása, például letépése, összefirkálása, beszennyezése, megtaposása.

Fokozott kockázatú helyzet van Németországban

Főváros szerte nagy a készültség a Hamász által a Telegramon beharangozott, globális muszlim Harag napja miatt is, amely a rendkívüli készültségben lévő hatóságok szerint még több atrocitásokkal teli megmozdulásra készteti a palesztinpártiakat.

Csütörtökön egy belső, kiszivárgott jelentésből kiderült: a Szövetségi Bűnügyi Rendőrségi Hivatal (BKA) elhúzódó tiltakozási hullámra számít a zsidó intézmények és imaházak ellen, és demonstrációk várhatók az amerikai létesítmények előtt, különösen Berlinben, valamint az amerikai katonai bázisoknál.

Azt is feltételezik, hogy a németországi fegyvergyártó cégek a palesztin-barát erők célspektrumába kerülhetnek, mivel Izrael lőszerszállítást kért a szövetségi kormánytól. A belügyminisztérium szóvivője megerősítette: fokozott kockázatú helyzet van Németországban.

Sokan elutaztatták a családjukat, nem mennek iskolába

A Hamász izraeli civilek elleni támadásai miatt a berlini zsidó közösségek aggódnak amiatt, hogy az erőszak eszkalálódik Berlinben, és még jobban elfajul az egy hete kritikus helyzet. Ezért az izraeli származású lakosok közül sokan már pénteken sem mentek dolgozni, inkább az otthonaikban, egymást erősítve húzódnak meg, vagy elutaztatták a családjukat Berlinből, biztonságosabb környékekre.

A szülők többsége néhány napig nem viszi iskolába, óvodába, napközibe a gyermekeket.

Yehuda Teichtal rabbi, a Chabad Berlin zsidó közösség tagja a Berliner Zeitungnak kifejtette, hogy szerintük az, ahogy meggyilkolták és megszentségtelenítették az izraelieket, világosan mutatja, hogy itt nem a földért folyik a háború, hanem elsősorban a zsidó élet teljes felszámolásáról van szó – amit pontosan megfogalmaztak a terrorszervezet alapprogramjában is.

Terjednek a fenyegetések, a hatóság éles szemmel figyel

A Németországi Zsidók Központi Tanácsa felhívta a figyelmet, hogy szerda óta a zsidó intézmények elleni erőszakra való felhívások terjednek a közösségi médiában és hírnökökön keresztül Berlinben számos fenyegetés érkezik. A közösségek és az oktatási intézmények folyamatos kapcsolatban állnak a hatóságokkal.

Erősek vagyunk és állhatatosak, védekezünk és összetartunk

– jelentették ki.

A szövetségi belügyminisztérium pénteken újra közölte, hogy az állami hatóságok fokozott védelmet biztosítanak a zsidó és izraeli intézmények számára, folyamatos kockázatelemzés zajlik, de taktikai okokból az intézkedéseket nem részletezik.

Egyúttal figyelmeztették a Hamász-szimpatizánsokat Németországban: A német biztonsági hatóságok nagy figyelemmel kísérik Önöket.

Még segíthet-e a terrorszervezetek betiltása? Olaf Scholz kancellár a Bundestagban már bejelentette szándékát a Hamász terrorszervezet, és a kapcsolódó Samidoun palesztin szélsőbalos hálózat németországi tevékenységének betiltására. „A holokauszt története Németország feladatává teszi, hogy Izrael biztonságáért dolgozzon” – fogalmazott Olaf Scholz . A Tagesschau cikke szerint a már több uszító jellegű megmozdulást szervező Samidoun esetében országszerte lehetséges a szervezet működésének totális megbénítása, amelyet a Szövetségi Belügyminisztérium rendelhet el. Az EU által terrorista szervezetnek minősített Hamász viszont egy külföldi szervezet, amelyre a német egyesületi törvény szerint legfeljebb úgynevezett tevékenységi tilalom vonatkozhat. Ennek elrendelése nem jelentene jogi újdonságot, mivel 2014-ben Thomas de Maiziere (CDU) akkori belügyminiszter már kitiltotta Németországból az Iszlám Állam nevű terrorszervezetet. Az intézkedések következményeként az említett csoportok többé nem szervezhetnek találkozókat, vagyonuk lefoglalható és elkobozható, az pedig, aki továbbra is támogatja ezeket a szervezeteket, bűncselekményt követ el.

München: bevetnek mindent a tüntetőkkel szemben

A bajor tartományi fővárosban is több tüntetés zajlott az elmúlt napokban, a müncheni városháza tájékoztatása szerint előfordultak incidensek, antiszemita kijelentések, amelyeket a rendőrség a terrortámadások támogatásának tekint – a zsidó lakosság sérelmére elkövetett felbujtás és szidalmak miatt több büntetőeljárást indítottak.

Münchenben különleges óvintézkedéseket vezettek be, például a megerősített készültségben a város kritikus pontjain megnövelték a járőri jelenlétet, emellett – a közbiztonság konkrét veszélye miatt – betiltották a péntek estére és a hétvégére bejelentett palesztinbarát találkozókat. A tüntetések szervezője az Instagramon közölte, hogy pert indít a tiltások ellen.

Olyannyira elszánt, hogy a Palestine Speaks elnevezésű csoport továbbra is nagy erőkkel mozgósít a demonstrációkra, amelynek miatt a rendőr-főkapitányság szóvivője jelezte: felkészültek, és ha kell, alkalmaznak szokatlan bevetési konstellációkat is.

Erre szükség is volt péntek este, mivel az Odeonsplatzon jelentős tömeg gyűlt össze: a helyszíni tudósítások szerint a felfokozott hangulatú tüntetésen több száz Palesztina-párti hosszan összecsapott a sisakos rendőrökkel.

Elmarad a nyitott éjszaka a zsidó múzeumban

Az Israelische Kultusgemeinde München zsidó közösség azt javasolta tagjainak, hogy az elkövetkező időszakban legyenek éberek, de maradjanak szerényen a háttérben, és ne viseljenek nyilvánosan semmilyen olyan szimbólumot, amely izraeli vagy zsidó identitásukra utal.

Eközben a müncheni Zsidó Múzeum azt közölte, hogy nem vesz részt a szombati Múzeumok hosszú éjszakáján a zavargások miatti kényes helyzetben. Jelenleg nincs konkrét utalás fenyegető jelenségre, de a várható, több ezres látogatótömeg miatt lehettek volna fennakadások.

Nem tudjuk ellenőrizni az összes táskát, hogy megbizonyosodjunk arról, senki nem visz be olyat, ami veszélyes lehet

– mondta Bernhard Purin múzeumigazgató az IPPEN.MEDIA-nak.

Bécs: elégedetlenek a rendőrség fellépésével

Ausztria fővárosában is folytatódnak a lázongások, habár a hatóságok Bécsben is megvonták minden olyan felvonulás engedélyét, ahol feltételezhető, hogy Izrael-ellenes indulatok uralkodhatnak el.

Hiába a tiltások, szombatra a 10. kerületben újabb Palesztina-párti tüntetésre toboroznak a közösségi médiában – közölte a GroßsatzTV az X-en. Vasárnap pedig a Stephansplatzon terveznek újabb nagy megmozdulást, ahol már szerdán is több száz, többségében szíriai származású demonstrálóval nézett szembe a bécsi rendőrség.

Ugyan a nagyobb atrocitásokat akkor kivédték, a városvezetést és a hatóságot azóta rengeteg kritika éri az osztrákok részéről, amiért nem léptek fel keményebben, és nem tiltották be a terrorizmus éltető rendezvényt. Többen már a rendőri vezetők lemondását követelik.

Az osztrák fővárosban is készültség van a zsidó intézmények körül: az Exxpress.at például arról számolt be, hogy egy bécsi zsidó iskola intézkedési javaslatokat is küldött a szülőknek. Ebben azt írják, hogy – mivel riasztóan nagy Bécsben is a terrorrajongók száma, – a zsidó gyerekeket a szülők ne engedjék kíséret nélkül az utcára, ne keveredjenek provokációba, és ha szükséges, azonnal forduljanak a rendőrséghez.

Húsz év múlva minden harmadik lakos muszlim lehet

A sógorokat a sajtóban megjelent cikkek és a közösségi bejegyzések szerint megdöbbenti az Izrael-ellenes tüntetések mostani mértéke, illetve az általuk befogadott lakosok ellenállása a jogrenddel szemben.

Holott a Közel-Keletről és Afrikából érkezett muszlim bevándorlók száma az 1,8 millió fős Bécsben jelenleg a hivatalos statisztikák szerint 200 ezer – 2021-ben még 144 ezren voltak. Idén a menekültek augusztus végéig 35 ezer letelepedési kérelmet nyújtottak be az osztrák fővárosban, tavaly összesen valamivel több, mint 112 ezret.

A Bécsi Demográfiai Intézet egyik forgatókönyve szerint 2046-ra már minden harmadik bécsi lakos (összesen 600 ezer) muszlim lehet, akik így Ausztria teljes lakosságának ötödét tennék ki, és a legnagyobb vallási csoportot alkotnák.