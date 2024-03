Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A Survation közvélemény-kutató cég által a Best for Britain nevű politikai kampányszervezet megbízásából több mint 15 ezer választó bevonásával elvégzett országos reprezentatív vizsgálat kimutatta, hogy a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt a voksok 45 százalékát szerezné meg, a konzervatívokra ugyanakkor mindössze 26,2 százaléknyian szavaznának, ha most tartanák a parlamenti választásokat Nagy-Britanniában.

E szavazatmegoszlás alapján a konzervatív frakció létszáma a jelenlegi 348-ról 98-ra csökkenne, a Munkáspárt ugyanakkor 468 mandátumot szerezne a mostani 200 helyett a 650 fős alsóházban.

A Best for Britain számításai szerint veszélybe kerülhet Rishi Sunak alsóházi képviselői megbízatása is, mivel a kormányfő választókörzetében a Munkáspárt jelenlegi támogatottsága mindössze 2,4 százalékponttal marad el a konzervatívokétól.

Még bizonytalanabbnak tűnik Jeremy Hunt pénzügyminiszter újraválasztási esélye, az ő körzetében ugyanis a harmadik legnagyobb parlamenti párt, a Liberális Demokraták most kimutatott várható szavazataránya alig egy százalékponttal jár a Konzervatív Párté mögött.

A friss felmérés adatai alapján elveszítheti képviselői helyét James Cleverly belügyminiszter és Grant Shapps védelmi miniszter is.

Az utóbbi hónapokban elvégzett összes többi közvélemény-kutatás is a Konzervatív Párt súlyos választási vereségét valószínűsíti.

A következő parlamenti választást legkésőbb 2025 januárjában meg kell tartani, de egyöntetű az a várakozás, hogy Rishi Sunak miniszterelnök még az idei évre kijelöli az időpontot.