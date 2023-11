Menesztette a belügyminiszteri tisztségből Suella Bravermant Rishi Sunak brit miniszterelnök. Utódjaként James Cleverly eddigi külügyminisztert, a külügyi tárca élére pedig – általános meglepetésre – David Cameron volt miniszterelnököt nevezte ki.

Cameron 2010 és 2016 között töltötte be a miniszterelnöki tisztséget a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetőjeként, de a brit EU-tagságról általa kiírt, 2016 júniusában tartott – a kilépést pártolók szűk, 51,89 százalékos többségű győzelmével végződött – népszavazás után lemondott, egyben visszaadta alsóházi képviselői mandátumát is.

Cameron a referendum előtt azért kampányolt, hogy Nagy-Britannia maradjon az Európai Unió tagja.

Külügyminiszteri kinevezése azzal vált lehetővé, hogy III. Károly király a kormány előterjesztésére bárói rangra emelte, így Cameron elfoglalhatja helyét a parlament felső kamarájában, a Lordok Házában. A törvényerejű brit politikai szokásjog megköveteli ugyanis, hogy a miniszteri rangú kabinettagok a törvényhozás alsó- vagy felsőházának tagjai legyenek.

Az újkori brit politikatörténetben eddig egyetlen példa volt arra, hogy egy volt miniszterelnök külügyminiszterként térjen vissza a kormányba.

Alec Douglas-Home, aki 1963 októberétől egy évig állt az akkori konzervatív párti kormány élén, 1970 és 1974 között Edward Heath kormányában töltötte be a külügyminiszteri tisztséget.

Cameron az X-en, korábbi nevén Twitteren ezt írta: „Elrettentő nemzetközi kihívásokkal állunk szemben, beleértve az ukrajnai háborút és a közel-keleti válságot. Ebben a mélyreható globális változások idején ritkán volt fontosabb, hogy ez az ország szövetségeseink mellett álljon, erősítse partnerségeinket, és gondoskodjon arról, hogy hangunkat meghallják.

„Miközben az elmúlt hét évben kikerültem a politikai frontvonalból, remélem, hogy tapasztalataim – tizenegy évig konzervatív vezetőként és hat évig miniszterelnökként – segíteni fognak abban, hogy meg tudjak felelni ezeknek a létfontosságú kihívásoknak.”

