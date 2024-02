Az orosz elnök a Tucker Carlsonnak adott múlt heti interjújában a történelemre összpontosítva próbálta meg igazolni ukrajnai invázióját.

Tsakhiagiin Elbegdorj, aki 2009 és 2017 között Mongólia elnöke, majd miniszterelnöke volt, az X-en viccelődött Putyin érvelésén.

Olyan térképeket osztott meg, amelyek megmutatták, mekkora volt egykor a Mongol Birodalom, és hogy egy időben a mai Oroszország területének egy részét is uralta.

– írta Elbegdorj.

Az általa megosztott térképek azt is megmutatták, hogy milyen kicsi volt Oroszország a 15. században.

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation???? pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK