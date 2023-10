Muszlim terrortámadások célpontjává váltak a globális fogyasztói társadalmat szimbolizáló McDonald’s hamburgerhálózat egységei Birminghamben, mivel a Hamász zsidók elleni akcióit támogató bevándorlók szerint a gyorsétteremlánc az Izrael-barát USA-t jelképezi.

A nagy-britanniai városban olyan videók terjedtek el, amelyen radikális iszlamisták filmre vették magukat, amint egerek százait dobják ki kartondobozokból egy hamburgerezőbe, elűzve ezzel a megriadt vásárlókat.

Pánikolva rohantak ki a vendégek

Az osztrák Exxpress.at hírportál beszámolója szerint a tettesek büszkén tették fel a webre a birminghami McDonald's étterem elleni támadásukról készült videoklipet: ezen a radikális muszlimok először azt mutatják be, hogyan rakják ki az autóból a több száz egeret tartalmazó dobozokat, majd a gyorsétterem vásárlóterébe dobják be a rágcsálókat.

A felvételen az is jól látható, hogy a vendégek sokkot kapnak az egértámadástól, és kirohannak az étteremből.

Az aktivisták eközben azt kiabálják, hogy „Free fucking Palestine”, miközben egyikük visszasétál az autójához, majd a „Bojkottáld Izraelt” és a „Fuck Izrael” szidalmakat hangoztatja, mielőtt elindul. A videó végén az iszlamista elkövető a McDonald's, a Starbucks, és a Disney bojkottjára is felszólít, amelyek szerinte Izraelt támogatják.

Elérte a célját az undorító akció

A média megkeresésére az akcióval érintett McDonald's-üzlet vezetősége hétfő este megerősítette, hogy „rengeteg egeret" engedtek szabadon az étteremben, amelyet a rágcsálók eltávolítása után mostanra teljesen fertőtlenítettek.

A McDonalds-csoport elleni terrortámadás eszmei célja azonban már így is megvalósult: a céget kár érte, a vendégek elborzadtak a történtektől és azóta kerülik az egységet, míg az egerek elfogása sokba került a franchise-vállalkozónak – írja a lap.

Izrael-ellenes támadások Ausztriában is

Ausztriában is felpörögtek a gyűlöletkeltő akciók: miközben több nagyvárosban folyamatosak a Palesztina szabadságát hirdető terrorrajongók tüntetései, az iszlamista elkövetők már számos alkalommal letépték az izraeli zászlót a bécsi zsidó közösség főzsinagógájából, illetve több közintézményről, továbbá házakra, járdára, műemlékekre festettek fel Dávid-csillagot és trágár szavakat – Bécsen kívül például Linzben, Salzburgban is történtek incidensek.

Az osztrák fővárosban a Hamász október 7.-i terrortámadása óta egy kóser hentesüzletet és egy zsidó éttermet is megtámadtak. Az elkövetők betörték a kirakatot, miközben gépfegyveres támadást imitáltak a kezükkel, és közben azt kiáltozták, hogy „Allahu Akbar”.

Mivel már tavaly is történtek Halloween éjszakáján félelemmel teli zavargások, a mostanra elfajult hangulatban az osztrák rendőrség és a katonaság napok óta készül és országszerte megerősített készültséggel áll az elkövetkező éjszaka előtt. Sőt, ha szükséges, több különleges egységet is bevetnek, például a Cobrát, a WEGA-t, a szolgálati kutya egységeket és a német rendőrség szakembereit is – közölték a hatóságok X-en.