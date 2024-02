A rocker Marilyn Mansont arra kötelezik, hogy kifizesse egykori partnere, Evan Rachel Wood színésznő jogi költségeit, miután elutasították a színésznő ellen indított rágalmazási pert — írja az euronews.

Ahogyan szeptemberi cikkünkben is említettük, Manson-t többen is vádolták már szexuális visszaélésekkel, többek között exe Evan Rachel Wood színésznő is.

Manson perében azt állította, hogy Wood "toborzott, koordinált és nyomást gyakorolt" nőkre, hogy hamis állításokat tegyenek a zenészről. Tavaly májusban számoltunk be arról, hogy Manson rágalmazási keresetét egy Los Angeles-i bíró elutasította.

Mansont - akinek valódi neve Brian Warner - arra kötelezték, hogy fizessen 300 000 dollárt (106 637 106 Forintot) a Westworld sztárjának. A Rolling Stone beszámolója szerint Teresa A. Beaudet, a Los Angeles megyei felső bíróság január 29-én egy bírósági tárgyaláson elrendelte a visszatérítést.

Manson, Wood elleni perének középpontjában a Phoenix Rising áll, az énekesről és az állítólagos bántalmazási periódusairól szóló kétrészes dokumentumfilm, amelyet a 2022-es Sundance Filmfesztiválon mutattak be.

Manson keresete egy évvel azután érkezett, hogy a 35 éves Wood 2021-ben a közösségi médiában nyilvánosan megvádolta volt vőlegényét, amiért 2007 és 2010 közötti kapcsolatuk alatt rendszeresen bántalmazta őt. 2017-ben Wood egy kongresszusi bizottságnak azt mondta, hogy megerőszakolták és többször bántalmazták, de nem nevezte meg, hogy ki volt az állítólagos bántalmazó és erőszakoló.

Mansont a lemezkiadója és a CAA képviselete is ejtette, Wood vádjai után.

Az énekes azt mondta, hogy a vádak "a valóság szörnyű eltorzításai", és többször is tagadta Wood állításait, ahogyan az összes többi állítást is, amelyek szerint több mint 12 nőt bántalmazott.

A tárgyalást május 1-jére tűzték ki.