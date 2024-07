A jegyzőkönyv kedvéért: kínai gyártmányú drónokat még nem használtak Ukrajnában.

Miközben a Shahed-szerű támadó drónok biztosítása Oroszország számára az Egyesült Államok és szövetségesei ismételt figyelmeztetése lenne Peking részéről. Arról nem is beszélve, hogy ez egyúttal az Oroszországnak nyújtott kínai támogatás elmélyülését jelentené. Holott Hszi Csin-ping elnök eddig igyekezett Kínát semlegesnek beállítani az ukrajnai konfliktusban.

Kapcsolódó Házhoz megy a török gyártó a harci drónokkal

A Bloomberg úgy tudja, hogy Kína tartózkodik a közvetlen fegyverbiztosítástól az orosz hadsereg számára, ami példátlan eszkalációt jelentene.

Kína nem szállít fegyvereket az ukrajnai konfliktusban részt vevő feleknek, és szigorúan ellenőrzi a kettős felhasználású cikkek exportját – közölte Liu Pengyu, Kína amerikai nagykövetségének szóvivője.



Oroszország védelmi tárcája egyelőre nem kommentálta a kínai dróntámogatásokról szóló értesüléseket.



Oroszország a háború kezdete óta több ezer Shahed drónt vetett be Ukrajna ellen, sőt, még gyárat is épített az iráni fejlesztésű technológia tömeggyártására. Ugyanakkor Oroszország továbbra is olyan országokra támaszkodik az alkatrészellátásban, mint Irán és Észak-Korea, valamint Kína.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a G7-ek csúcstalálkozóján azt mondta: Hszi elnök a szavát adta, hogy nem fog fegyvereket szállítani Oroszországnak.