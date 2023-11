Izrael országnév nem jelenik meg a Baidu kínai keresőmotor vagy az Alibaba által támogatott Amap térképalkalmazás online térképein, bár a környező országok nevei jól láthatóak a jelentések szerint – vette észre a Aznem jelenik meg akínai keresőmotor vagy azáltal támogatotttérképalkalmazás online térképein, bár a környező országok nevei jól láthatóak a jelentések szerint – vette észre a New York Post





The Wall Street Journal beszámolója szerint kínai internetezők felhívták a figyelmet a jelenségre, beleértve egy kínai nyelvű Baidu-térképet is, amely úgy tűnik, felismeri Izrael határait, beleértve a palesztin területeket, a kulcsfontosságú városokat és a környező országokat, mint Ciprus, Jordánia és Irak.





Ugyanez igaz az Amap által generált térképekre is – állapította meg a WSJ –, ahol még az Izraelnél kisebb Kuvait is egyértelműen azonosítható. Nem világos, hogy pontosan mikor kezdte el valamelyik vállalat kihagyni az „Izrael” szót a térképeiről, beleértve azt is, hogy ez október 7-e előtt vagy után történt, amikor a Hamász meglepetésszerű támadást indított Izrael ellen, amely azóta véres háborúvá fajult .

Izrael mellőzése nem volt szándékos?

Jing Meng kijelentette, hogy A Baidu és az Alibaba – amelyek olyan népszerűek, mint a Google vagy az Apple Maps az Egyesült Államokban – képviselői egyelőre nem reagáltak. A CNN -nek adott nyilatkozatában azonban a Baidu szóvivője,kijelentette, hogy Izrael mellőzése nem volt szándékos, és a térképeken található „korlátozott területre” hivatkozott, ami megakadályozza, hogy a platform megjelenítse az összes terület nevét és zászlaját.





A pekingi képviselők megerősítették, hogy bár Izrael nem jelenik meg ezeken a digitális platformokon, a kínai hatóságok által kiadott hivatalos térképeken fel van tüntetve. Az elmúlt években Peking fokozta szerepvállalását a Közel-Keleten, segített a Szaúd-Arábia és Irán közötti kapcsolatok helyreállításában, és üdvözölte Bassár Aszad szíriai elnököt kínai látogatásán.





A CNN szerint a közelmúltbeli konfliktus közepette Kína megpróbált béketeremtő lenni, és különleges megbízottat küldött a Közel-Keletre, hogy elősegítse az Izrael és a Hamász közötti béketárgyalásokat.