A most elfogadott törvény alapján szigorítják az ellenőrzéseket és növelik a tengerentúli pénzhez jutó szervezetek bírságait. Minden vállalatnak, ideértve a médiát és a nem kormányzati szervezeteket (NGO) is, be kell jelentenie, ha a pénzeszközeinek 20 százalékát több mint 20 százalékban külföldről kapja.

Az ellenzék orosz törvényként definiálta a javaslatot, párhuzamba állítva azt Moszkva hasonló intézkedéseivel, melyet a független média elnyomásával szemben és az aktivisták megbélyegzése céljából alkalmaznak.

A törvény jóváhagyását hetek óta tartó tüntetések előzték meg az országban, melyek során a tüntetők a rendőrökkel is összecsaptak és többeket letartóztattak – írja az Euronews.

Az aktivisták végső megoldásként hétfőn megpróbálták megakadályozni, hogy a képviselők a parlamentbe jussanak. Georgia kormányzója már tavaly keresztül akarta vinni a törvényt, akkor azonban a tüntetőknek sikerült meghátrálásra kényszeríteni az kormánypártot.

Egyesek szerint a törvényjavaslat akadályoznia fogja Georgiát az EU-csatlakozás folyamatában. Az ország tavaly decemberben kapott tagjelölti státuszt, az Európai Bizottság azonban figyelmeztette a helyi kormányt, hogy hozzon reformokat a jogállamiságban és az igazságszolgáltatásban.