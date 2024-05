Az omikron legújabb variánsa válik dominánssá, az Egyesült Államokban már az esetek harmadáért a KP.2, azaz a FLIRT a felelős, ami a világon mindenhol jelen van – mondta az Indexnek Rusvai Miklós. A víruskutató rámutatott: 2023. január és augusztusa között 28 különböző omikron-variánst azonosítottak Magyarországon, tulajdonságuk azonban alig különbözik egymástól, ezért nem érdemes mindet számításba venni.

Hangsúlyozta, az amerikai kutatók szerint a FLIRT-nél aggodalomra ad okot a tüskefehérjében történt változás, amely alkalmassá teszi arra, hogy könnyebben bejusson a szervezetbe, és megbetegítse az embert. Rusvai Miklós elmondása szerint mivel a tüskefehérje ellen képződnek ellenanyagok, egy fokkal jobban ki tudja kerülni a KP.2 a korábbi vakcinákat. A vuhani törzs ellen kidolgozott oltóanyagok a FLIRT esetében 60-70 százalékos védelmet nyújtanak, az omikronra kifejlesztett vakcinák 85-90 százalékos hatékonyságot mutatnak az új alvariánssal történő megfertőződésnél.

A víruskutató arra is kitért, hogy

a gyártók már dolgoznak az erre a változatra kifejlesztett vakcinán, amit minden bizonnyal az őszi-téli időszakra tesznek elérhetővé.

Rusvai Miklós a rizikócsoportnak inkább augusztus végétől ajánlja az oltások felvételét, mivel az esetszámok felfutása a tanévkezdést követően várható. Az új koronavírus-alvariáns szempontjából a 70 év fölötti krónikus betegek, az onkológiai kezelés alatt állók, a szervátültetettek számítanak veszélyeztetetteknek. A vakcinák védettsége fél évig tart ki, a víruskutató elmondása szerint a többség két éve egyáltalán nem oltatta magát, a lakosság számára a sorozatos, sokszor észrevétlen átfertőződések jelentenek védettséget a leginkább már náthává szelídült koronavírus ellen.

Nyáron ugyanis szabadságra megy a koronavírus

– emlékeztetett a szakértő arra, hogy május és szeptember között az esetszámok nem érik el a heti 200 ezer megbetegedésnél kezdődő járványos szintet.

Arról is beszélt, hogy a szakemberek már inkább egy másik vírus, a madárinfluenza járványos terjedésétől tartanak, igaz,

2005 óta számolnak ezzel, de most először terjedt emlősről emberre.

Rusvai Miklós megerősítette: az emberről emberre terjedés esetén hamar ki tudnak fejleszteni a H5N1 ellen vakcinát, ugyanis franciaországi telepen már oltják a baromfikat olyan oltóanyaggal, amely szükség esetén pár hónap alatt emberre adaptálható verzióban is elérhető lesz.

A cikkből az is kiderül koronavírus új omikron-változatai ellen hatásos oltóanyag kifejlesztésénél is 2-3 hónappal kell számolni, mire a gyártók elérhetővé teszik. A szakember szerint ezért is van jelentősége annak, hogy szezonális kórokozóvá minősítette az országos tiszti főorvos a koronavírust, így akár évente be lehet adatni az erre kifejlesztett vakcinát, hasonlóan az influenzához.