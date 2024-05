Az elektromos autógyártó és a svéd IF Metall közötti vita egyre több északi szakszervezetet vonzz be, ám a válasz egyöntetű, kollektív szerződést kell aláírnia a Teslának – írja a Reuters.

Az IF Metallhoz kötődő munkavállalók október 27-én kezdték meg a sztrájkot a Tesla svédországi üzemeiben. A megmozdulásnak egyéb foganatja is lett, mivel szimpátiasztrájkot váltott ki a svéd dokkmunkások, a takarítok és az autókereskedők körében.

A szimpátiasztrájkok általában legálisak a skandináv országokban, ellentétben az Egyesült Államokkal, ahol szigorúan tilosnak minősülnek az ilyen jellegű tüntetések.

Az IF Metall február 19-április 30. között még azt is engedélyezte szerelőinek, hogy a nem vezethető Tesla autókat független műhelyekben javítsák, enyhítve ezzel a magánvásárlókra és a műhelyekre nehezedő nyomást.

A svéd közlekedési dolgozók szakszervezete jelenleg ígéretet tett arra, hogy novemberben blokkolja a Tesla autók be- és kirakodását az ország kikötőiben. A dokkmunkások szakszervezete szintén közölte, hogy nem fog Tesla autókkal dolgozni a svéd kikötőkben.

Ehhez csatlakozva, a köztisztviselők szakszervezete közölte, hogy a svéd és dán állam tulajdonában lévő PostNord munkásai november 21-től szüneteltetik az autógyártónak történő kézbesítést.

A villanyszerelők szakszervezete novemberben megfogadta, hogy blokkolja a Tesla létesítményeiben és töltőállomásainál végzett elektromos javítási munkálatokat, egy festő szakszervezet pedig arra figyelmeztetett, hogy le kívánja állítani a Tesla autók festését.

November 17-től szintén sztrájkot hirdetett az épületkarbantartók szakszervezete is, ez pedig már a Tesla szervizműhelyekben végzett karbantartási és építési munkákat is befolyásolja. A norvég Hydro alumínium- és energiaipari vállalat leányvállalatának munkásai november 24-től leállítják a munkát a Tesla autógyártó termékeinél. A dolgozók az IF Metall tagjai.