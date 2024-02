Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Németország és Franciaország között ingázott, hogy aláírja a segítségnyújtási paktumokat, amelyek célja, hogy teljesítsék a G7-es csoport által tavaly tett kötelezettségvállalásokat Ukrajna megnyugtatására, miután az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) elutasította Ukrajna meghívását a szövetséghez – számolt be róla a The Wall Street Journal.

Az ukrán elnököt szombaton reggelre Münchenbe várják, ahol az immár 60. nemzetközi biztonsági konferencián mond beszédet. A konferencia keretében külön megbeszélést folytat az Egyesült Államokat képviselő Kamala Harris amerikai alelnökkel.

Kétoldalú paktumok

Német elemzők szerint az ukrán elnök tudatában van annak, hogy országa NATO-csatlakozásról egyelőre nem lehet szó, így célja az, hogy Ukrajna védelmét mindenekelőtt kétoldalú biztonsági megállapodásokkal erősítse. Ilyen egyezményt kötött már Zelenszkij január 12-én a Kijevbe látogató Rishi Sunak brit miniszterelnökkel, amit most a berlini és a párizsi egyezmény követ.

Európának egyre sürgetőbbé vált, hogy megerősítse az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást, mivel a Kijevnek nyújtott legnagyobb hozzájárulást nyújtó Washington jövőbeli segélye politikai bizonytalanságba került. A héten a szenátus elfogadott egy 95 milliárd dolláros külföldi segélycsomagot, amely tartalmazza Ukrajna, Izrael és Tajvan támogatását, valamint milliárdokat a Pentagon fegyverkészleteinek feltöltésére. A képviselőház elnöke, Mike Johnson azonban bírálta a szenátusi törvényjavaslatot, és azt sugallta, hogy jelenlegi formájában nem valószínű, hogy megszavazzák.

Eközben a kelet-ukrajnai Avgyijivka városánál négy hónapja tartó véres csata a végéhez közeledik.

Az AP beszámolója szerint az ukrán csapatok pénteken súlyos lőszerhiánnyal küzdöttek, miközben az orosz erők szorosabbra húzták a hurkot a stratégiai fontosságú város körül.

Az orosz csapatok az előző 24 órában 33 támadást hajtottak végre Avgyijivkában

– közölte pénteken az ukrán vezérkar.

Az ukrán védők „minden lehetséges forgatókönyvre” felkészültek Oleksandr Tarnavszkij dandártábornok, az Avgyijivkában állomásozó ukrán erők vezetője szerint. Ukrán tisztviselők nem zárták ki a városból való kivonulást.

Eközben Zelenszkij Berlinben ma azt mondta, hogy csapatai „hősiesen (védik) a stratégiai pontokat és a logisztikai útvonalakat, amelyek lehetővé tehetik az ellenség előrenyomulását".

„Avgyijivka esetleges orosz elfoglalása operatív szempontból nem lenne jelentős, és valószínűleg csak azonnali információs és politikai győzelmet hozna a Kremlnek” – áll a washingtoni Institute for the Study of War intézet csütörtökön késő este kiadott értékelésében.