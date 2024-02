Olekszandr Pavljuk altábornagyot nevezték ki az ukrán szárazföldi erők új parancsnokává – derült ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap, hivatalosan is közzétett rendeletéből.

A friss személycserék értelmében Zelenszkij elnök menesztette Szerhij Najevet az ukrán egyesített erők parancsnoki tisztségéből, valamint Makszim Mirgorodszkijt a fegyveres erők légi támadócsapatainak parancsnoki posztjáról.

A sorcserét a vezérkarban többek között Ukrajna tavaly zátonyra futott ellentámadása indokolta, a bajokat pedig csak tetézték az orosz erők könyörtelen támadásai, valamint a nyugati szövetségesek katonai segélyszállításainak bizonytalansága, a lőszer- és katonahiány, továbbá az elnök és az előző vezérkari főnök, Valerij Zaluzsnij elmérgesedő konfliktusai.

Más rendeletekben az elnök kinevezte:

Today, I had meetings with military and government officials. We are continuing the management renewal process in Ukraine's Defense Forces.



Taking over duties are people who are well-known in the army and know well what the army needs. This war's combat commanders, whose… pic.twitter.com/V2pOYo9bnz