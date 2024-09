Figyelmeztetést tett közzé a német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal a GRU orosz katonai hírszerző szolgálat 29155-ös egységéhez tartozó kiberbűnözői csoporttal szemben. A közlemény szerint a csoport az európai és a NATO-országok ellen irányuló kibertámadások sorozatáért felelős.

A német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) az X platformon közzétett hétfői bejegyzésében közölte, hogy az FBI-jal, a CISA amerikai kiberbiztonsági ügynökséggel, az NSA-val és más nemzetközi partnerekkel közösen adta ki a figyelmeztetést.

A BfV szerint a potenciálisan veszélyeztetett intézményeknek saját maguknak kell lépniük a biztonságuk érdekében.

A hivatal honlapján több tucat oldalas elemzést tett közzé a hackercsoport tevékenységéről, a gyanús szoftverekről, valamint javaslatokat tett a támadások elleni védekezésre. A német titkosszolgálat közölte, hogy a Cadet Blizzard vagy Ember Bear néven is ismert csoport kémkedést és szabotázstevékenységet folytat, beleértve a weboldalak megrongálását és az ellopott adatok közzétételét.

#FBI, #BfV_Bund and other international partners are currently warning against a cyber group of the GRU unit 29155, which has carried out cyber attacks and other reconnaissance activities against targets in NATO and EU countries. For further information ➡ https://t.co/aPrsTjzWYq https://t.co/PTA55T8AdH