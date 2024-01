A kiszivárogtatott információkból kiderül, hogy Zsdanok 2005 októbere óta levelezett „felettesével”, az FSZB szentpétervári osztályának alkalmazottjával, Dmitrij Gladejjel, aki fedőállásban különféle választási megfigyelő szervezeteknél dolgozott.

Zsdanok nevéhez fűződik a többi közt, hogy 2007-ben meghallgatásokat szervezett az Európai Parlament ben a szovjet katonák emlékművének Tallinn központjából történő áthelyezéséről. 2013 utáni levelezéseiből az is kiderült, hogy Zsdanok új „kurátort” kapott Szergej Kraszin személyében. Ugyanakkor az Insider megállapította az illető valódi személyazonosságát – ő ugyanis nem volt más, mint egy szentpétervári FSZB tiszt, Szergej Beltyukov. Kiderült az is, hogy egy másik FSZB-ügynökkel, Artem Kurejevvel is dolgozott: a képviselő 2014-ben kérelmet nyújtott be a moszkvai belga nagykövetséghez, hogy Kurejev schengeni vízumot kapjon az Európai Parlament meglátogatására.