A 85 éves Judy Bruce egykori pedagógus és a 82 éves Sue Parfitt tiszteletes asszony pénteki napja szokványosan kezdődött, de ez csak addig a pillanatig tartott, amíg a British Library-ben egy kalapáccsal és egy vésővel neki nem estek a Magna Cartát rejtő vitrin vastag üvegének. A szimbolikus dokumentum, amely a mai napig az alkotmányos monarchia alapjait jelképezi, szerencsére sértetlen maradt.

A két hölgy a Just Stop Oil nevű szervezet nevében tiltakoztak ezzel az akcióval. A radikális klímavédő csoport civil ellenállással, közvetlen akciókkal, vandalizmussal és a közlekedés akadályozásával kívánja elérni, hogy a brit kormány kötelezze el magát a fosszilis tüzelőanyagok engedélyezésének és termelésének megszüntetése mellett – írja a Zöldpálya.

