A Boeing a Wisk Aero leányvállalatánál elektromos függőlegesen fel- és leszálló (eVTOL) repülőgépeket fejleszt. A jármű autonóm technológiát alkalmazna, ami az eVTOL-ok között ritkának mondható.

Todd Citron, a vállalat technológiai igazgatója a Nikkei-nek azt nyilatkozta, hogy a tervek szerint először az Egyesült Államokban akarnak tanúsítványt szerezni, mielőtt megkezdenék a terjeszkedést Ázsiában. Az ázsiai üzletág részleteit később véglegesítik, beleértve azt is, hogy eladják-e a gépeket a szállítási szolgáltatást nyújtani kívánó cégeknek, vagy maguk fogják a szolgáltatást üzemeltetni.

Japánban a hazai SkyDrive startup és a német Volocopter a tervek szerint légi taxiszolgáltatásokat fog üzemeltetni a 2025-ös oszakai világkiállításon, a Boeing pedig csütörtökön nyitotta meg kutatási és fejlesztési bázisát Nagojában.

Citron hozzátette, elképzelhetőnek tartják, hogy az üzemanyagcellák vagy elektromos járművek terén tapasztalattal rendelkező autógyártókkal is együttműködnek. Will Shaffer, a Boeing japán elnöke szerint a nagojai működésnek számos előnye van, beleértve a beszállítók jelenlétét Aichi és a szomszédos Gifu kerületében. A közelben emellett olyan, a Boeing számára is fontos alkatrészeket gyártó vállalatok is tevékenykednek, mint a Mitsubishi Heavy Industries, a Kawasaki Heavy Industries és a Subaru.