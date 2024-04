Egy új kutatás szerint azoknál a betegeknél, akik az úgynevezett hosszú Covidban (long Covid) szenvednek, valószínűleg jóval hamarabb kigyógyulhatnak, mint azt eddig feltételezték.

Az UNSW Sydney Kirby Intézet és a Sydney-i St Vincent Kórház tanulmánya szerint ugyanis 24 hónappal a betegség kialakulása után az immunrendellenességek többsége megszűnik. A tanulmány készítése során két éven keresztül vizsgálták azokat a betegeket, akik az ausztráliai első hullám idején kapták el a COVID-19 vírust. A vizsgálat a betegek rendszeres önbevallásos egészségügyi információit és a vérmintáik részletes laboratóriumi vizsgálatát kombinálta.

A Kirby Intézet kutatócsoportja még 2022 januárjában az elsők között mutatta ki, hogy a hosszú COVID klinikai tünetei összehangban állnak azzal, hogy a fertőzés után nyolcadik hónapban a biomarkerek gyulladásos választ mutatnak, ami egyértelmű biológiai alapot ad az elhúzódó COVID-19 szindrómának.

Dr. Chansavath Phetsouphanh, a tanulmány első szerzője szerint másfél évvel a megbetegedés után jelentős javulás látható a betegek vérképében, a korábbi laboreredményekre jellemző, kóros immunműködést mutató markerek megszűntek.

Ugyanakkor nehéz számszerűsíteni, hogy pontosan mennyit is javult az immunológia a betegek szervezetében, mivel az egyénenként jelentősen változik. A tanulmányról szóló cikk megjegyzi, hogy a betegek önbevallásában is megmutatkozott a laboreredmény javuló tendenciája, 62 százalékuk az életminőségük javulásáról számolt be.