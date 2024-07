Kellemetlen hírek érkeztek az európai iparról a hét elején. Az elemzők által vártnál kisebb mértékben, de csökkent az euróövezet ipari termelése havi összevetésben májusban, éves szinten pedig ugyancsak visszaesést regisztráltak az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat hétfőn közzétett adatai szerint.

Májusban az euróövezet ipari termelése 0,6 százalékkal csökkent havi szinten, miután áprilisban stagnálást jegyeztek fel. Elemzők 1,0 százalékos havi zsugorodásra számítottak májusra.

Ugyanezen a napon derült ki, hogy az olasz kormány rendelettel venne át megszűnt autómárkákat, amelyeket aztán kínai vállalatoknak adna át. Sajtóinformációk szerint a tervezet az Innocenti és az Autobianchi márkákat érintené, amelyek az 1990-es évek óta már nem aktívak.

Az Innocenti az 1960-as és 1970-es években arról volt híres, hogy elkészítette a brit Mini olasz változatát. Az Autobianchi pedig olyan ismert városi autókat gyártott, mint az A112 és az Y10.

Az Európai Unió mindeközben egy évvel, 2025. július 27-ig meghosszabbította a vezető nélküli légi eszközök gyártása és Oroszországnak való átadása, valamint a Közel-Keleten és a Vörös-tenger térségében tevékenykedő fegyveres csoportoknak nyújtott katonai segítség miatt az Iránnal szemben bevezetett szankciók hatályát.

Oroszországot érintő bejelentéssel három balti ország, Észtország, Lettország és Litvánia is előállt. Arról számoltak be, hogy

jegyzékben közölték Oroszországgal és szövetségesével, Fehéroroszországgal, hogy 2025 februárjától leválnak a Szovjetunió idején létesített elektromos hálózatról.

Von der Leyen duplázott

Kaja Kallas hétfőn hivatalosan is lemondott az észt miniszterelnöki posztról, hogy az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjeként folytassa a munkáját. Josep Borrell feladatait veheti át az észt politikus.

Roberta Metsolát újraválasztották az Európai Parlament elnökének. Az Európai Néppárt politikusa jócskán túlszárnyalta a megválasztáshoz szükséges küszöböt: a 623 szavazatból 562 igen szavazatot szerzett a EP tizedik ciklusának első ülésén.

Nem volt ennyire sima ügy az Európai Bizottság elnöki pozíciójáról szóló szavazás. Szinte az utolsó pillanatig rezgett a léc Ursula Von der Leyen alatt, aki eddig betöltötte a pozíciót. Végül azonban még könnyebben is vette az akadályt, mint öt évvel ezelőtt. Akkor a minimálisan szükségesnél mindössze kilenccel kapott csak több szavazatot, most viszont 41-gyel.

A britek közelednének az EU-hoz

Az Európai Unió országainak és más, a blokk peremén álló nemzeteknek több mint 40 vezetője érkezett a héten az oxfordshire-i Blenheim-palotába az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójára. A közelmúltban beiktatott brit kormány többször is jelezte, az esemény jó alkalom lehet arra, hogy az Egyesült Királyság közeledjen az EU-hoz.

David Lammy külügyminiszter azonban csütörtök reggel elismerte, hogy az Egyesült Királyság „még közel sem jár” ahhoz, hogy az EU-val kötendő kereskedelmi megállapodást újratárgyalják.

„A Munkáspárt már a kampányidőszakban is hangoztatta, hogy kormányra kerülésük esetén szeretnék újra szorosabbra fűzni a kapcsolatot az Európai Unióval. Látnunk kell azonban, hogy a brexit már egy lezárult folyamat. Azt pedig már Michel Barnier, az EU brexit-ügyi főtárgyalója is közölte a britekkel, hogy szó sem lehet »cseresznyeszemezgetésről«, nem emelhetik be az uniós tagsággal járó előnyöket egy az egyben a kilépés utáni együttműködést körvonalazó kereskedelmi megállapodásba. Az EU fő követelése az engedményekért a szabad munkaerő-vándorlás elfogadása lenne, de erre a Munkáspárt sem mutat hajlandóságot”

– nyilatkozta az Economxnak Egedy Gergely, az NKE ÁNTK Kormányzástani és Közpolitikai Tanszékének egyetemi tanára.

Diadalittas hetet zárhat Trump

Donald Trump volt amerikai elnök a legjobban valószínűleg még mindig annak örül, hogy a múlt hétvégén történt merényletkísérletet megúszta egy kisebb sérüléssel. Akadt azonban a héten is számos történés, amely okot adhatott számára az ünneplésre.

A floridai bíró elutasította azt a büntetőeljárást, amelyben Donald Trumpot azzal vádolták, hogy hivatalából való kilépése után jogellenesen birtokolt és tartott floridai birtokán titkos dokumentumokat. Ennek fényében pedig lemondták a tervezett meghallgatásokat, a függőben lévő indítványokat elutasították, és a határidőket törölték Trump egyik legsúlyosabb állami büntetőügyében.

A Republikánus Párt – szokatlanul későn ugyan, de hivatalosan is bejelentette, hogy Trump a politikai erő elnökjelöltje az ősszel esedékes elnökválasztáson. Trump pedig nyilvánosságra elé tárta, kit választ alelnökjelöltjéül: a 39 éves James David Vance ohiói szenátor lett a befutó.

Trump a republikánusok elnökjelölő konvencióján először szólalt fel nagy nyilvánosság előtt azóta, hogy múlt szombaton Pennsylvania államban sikertelen merényletkísérletet hajtottak végre ellene.

A Financial Times beszámolója szerint a volt elnök arról beszélt, hogy az infláció összeroppantja az embereket, illetve figyelmeztette az Egyesült Államok kereskedelmi partnereit, hogy újrakezdené az elnöksége alatt megkezdett kereskedelmi háborúkat.

A Goldman Sachs meg is kongatta a vészharangot: a hitelminősítő szerint az euróövezet megsínylené, ha ismét Trump kezébe kerülne az Egyesült Államok vezetése.