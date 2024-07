Az eredményt Roberta Metsola, az EP elnöke hirdette ki. Így az új Európai Bizottságnak most már két tagját ismerjük: Ursula von der Leyen EB-elnökön kívül Kaja Kallas volt észt miniszterelnököt, aki a külügyi főképviselő lesz.

A következő hetekben a tagállamoknak – amelyek még nem tettek így – biztosjelöltet kell megnevezniük, akiknek von der Leyen kiosztja a nekik szánt portfóliót. Ezt követően az EP szakbizottságai hallgatják meg a jelölteket, majd immáron az egész biztosi kollégiumról szavaznak. Ezt a procedúrát egy újabb bizalmi szavazásként lehet értelmezni az EB elnöke irányában – írja a hvg.hu.

Kemény kritikák sok irányból, majd sima duplázás

Ursula von der Leyen beszédét követő vitát hallgatva kicsit sem tűnt egyértelműnek, hogy a német politikus megkaphatja a szükséges többséget. Nagyon sokan szólaltak fel vele szemben, kategorikusan kijelentve azt, hogy el fogják utasítani a jelölését.

Végül a jelölt a szükséges szavazatszámnál 41-gyel kapott többet, így a megválasztása sokkal simább volt, mint öt évvel ezelőtt.

Ha a parlamenti frakciókat nézzük, akkor a nyolc képviselőcsoportból négy (a Patrióták, a konzervatívok, a szuverenisták és a baloldal) kifejezetten ellene szólaltak fel, a zöldek is kételyeiknek adtak hangot, de még a liberálisok között is volt olyan, aki nehéz szívvel támogatta a jelöltet.

Ez a vita arra is rámutatott, hogy immáron három frakcióban tömörülnek az EU-kritikusok – és akkor nem beszéltünk a szélsőbaloldalról – ez pedig hatványozottan több megszólalási lehetőséget biztosít számukra.

Végül Von der Leyen győzelmét valószínűsítő körülmény volt, hogy a zöldek egy gyorsan összehívott sajtótájékoztatón jelezték, támogatni fogják az elnökjelöltet.

A konzervatívok pedig olyan közlemény adtak ki, amely szerint „a nemzeti delegációk nagy többsége megerősítette, hogy Ursula von der Leyen ellen szavaz”. Ez viszont azt is jelezte, hogy ebből a frakcióból is jó páran támogatták a néppárti politikust. A fideszes EP-képviselők sem támogatták a jelöltet, amiről Gál Kinga a közösségi oldalán számolt be.