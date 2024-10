Robbanás történt és fegyverropogás hallatszott szerdán a TUSAS török repülőgépgyártó vállalat székhelyénél Ankara külvárosában. Ali Yerlikaya török belügyminiszter bejelentése szerint terrortámadás történt, amelynek halálos és sebesült áldozatai is voltak.

Az Európai Bizottság értékelte a szlovák a korrupcióellenes és az igazságszolgáltatási rendszer integritásának megerősítéséről szóló törvénycsomagot, és úgy határozott, hogy engedélyezi 799 millió euró felszabadítását.

„Azzal, hogy a szlovák parlament módosításokat hajtott végre a Büntető Törvénykönyvön, enyhítették az Európai Bizottság (EB) aggályait” – mondta Veerle Nuyts, a bizottság szóvivője.

A Bloomberg emlékeztetett, hogy korábban az EB már azt fontolgatta: eljárást indít Szlovákia ellen, a Robert Fico miniszterelnök kabinetje által elfogadott büntetőjogi változások miatt. A tervezett reform többek között megszüntette volna a különleges ügyészséget, és jelentősen csökkentette volna a súlyos bűncselekmények, köztük a korrupció büntetési tételeit és elévülési idejét.

Közben pedig eldőlt Moldova uniós sorsa is: a vasárnapi népszavazáson – csak kis többséggel ugyan, de – az Európai Unióhoz való csatlakozás mellett tették le többen a voksukat. Maia Sandu moldovai elnök bűnözői csoportokat vádolt azzal, hogy a népszavazást aláássák, amelyen arra kérték a választókat, hogy az uniós tagság mellett szavazzanak.

Maia Sandu Moldova hivatalban lévő elnöke és elnökjelöltje a népszavazáson 2024. október 20-án Kép: Reuters / Vladislav Culiomza

Az Európai Unió Tanácsa pedig jóváhagyta az új makroszintű pénzügyi támogatást (MFA) Ukrajna részére. A csomag egy legfeljebb 35 milliárd eurós rendkívüli makroszintű kölcsönt, valamint egy olyan hitel-együttműködési mechanizmust foglal magában, amely 45 milliárd eurónyi hitel visszafizetésében segíti Ukrajnát.

BRICS-csúcstalálkozó zajlott Kazanyban

Kedden kezdődött a háromnapos kazanyi BRICS-csúcstalálkozó, amelynek elnöke a házigazda Oroszország volt. A blokk tagállamainak valamennyi államfője részt vett rajta – ezt egyébként a Kreml diadalként könyvelte el. A brazil elnök, Luiz Inácio Lula da Silva „igazoltan” hiányzott a csúcsról, ugyanis a 78 éves elnököt otthonában szombaton baleset érte, ezért nem tudott elutazni Kazanyba.

Sokan a G7 lehetséges kihívójaként, az új világrend alapköveként tekintenek a BRICS-re, ám ehhez egyelőre sok elemző szerint hiányzik az igazi egység a BRICS tagállamai között.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Antonio Guterres ENSZ-főtitkár a BRICS-csúcson Kazanyban 2024. október 24-én Kép: Reuters / Pool / Alekszandr Nemenov

„Nem konkrét gazdasági ügyeket beszélnek meg ezeken a BRICS-találkozókon, maximum a kávészünetekben. De hogy letegyenek az asztalra egy olyan alternatív rendszert, ami akár a SWIFT-et, akár a dollárt kiváltaná, az nagyon valószínűtlen. Már csak azért is, mert a blokkhoz sorolható országok gazdasági érdekei nagyon eltérőek”

– nyilatkozta az Economxnak Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa.

Elnökválasztási hajrá az Egyesült Államokban

Az amerikai elnökválasztási kampányidőszak utolsó napjai peregnek már, hiszen november 5-én voksolnak a szavazásra jogosult állampolgárok. Természetesen Donald Trump volt amerikai elnök is tudja ezt. A héten egy észak-karolinai rendezvényen, egy sor konzervatív lelkész kíséretében kampányolt. Többek között arról beszélt, hogy szerinte maga Isten mentette meg az életét. Mi több, azt is megjegyezte, hogy mindez okkal történt.

A The Guardian szerint az elnökjelölt azt is állította, hogy az FBI kémeket épített be a katolikus templomokba, továbbá azt, hogy a hívőket a demokraták lehetséges terroristának tartják, ami túlmutat a jobb- és baloldal közötti viszályokon.

Kamala Harris demokrata elnökjelölt kampánya Atlantában 2024. október 24-én Kép: Reuters / Kevin Lamarque

A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok szerint Kamala Harris, az Egyesült Államok demokrata alelnöke továbbra is előnyben van Donald Trumppal szemben. A kettejük közötti különbség azonban minimális.

Sajtóinformációk szerint mindenesetre, a Microsoft alapítója, Bill Gates a demokrata elnöknek drukkol. A közelmúltban pedig titokban 50 millió dollárt adományozott egy non-profit szervezetnek, amely a Harris-kampányt támogatja.