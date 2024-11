Döntött a bíróság: a dohányosoknak szembesülnie kell a valósággal

Hiába nyújtott be fellebbezést a döntés ellen a dohányipar, az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága szerint nincs semmi kivetnivaló abban a készülő szövetségi szabályozásban, amely egy Európában és Magyarországon is bevett gyakorlatot tenne kötelezővé a tengerentúlon is.