A társaság továbbra is megfelel a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogram követelményeinek, és ezekkel a minősítésekkel továbbra is a magyar építőipar legerősebb kategóriájában van jelen a vállalat. Bár az előrejelzések alapján a cégcsoport konszolidált árbevétele mintegy 182 milliárd forintra mérséklődött 2024-ben, a Scope Ratings kiemelte, hogy mindemelett a társaság árbevétel arányos jövedelmezősége javult.

További pozitívum a társaság regionális és vertikális diverzifikáltsága az iparági szereplőkhöz képest, amely a korábbi sikeres akvizícióknak, valamint a földrajzi terjeszkedésnek köszönhető. Ugyanakkor kockázatként jelenik meg az általánosan negatív gazdasági és iparági környezet, valamint az építőipari szerződött állomány romló tendenciája, alacsonyabb volumene.

A KÉSZ csoport teljesítménye a jelenlegi üzleti környezet kockázatai mellett továbbra is stabil, amely jó alapot ad a belföldi- és nemzetközi beruházásainkhoz. Változatlanul célunk, hogy erősítsük a nemzetközi jelenlétünket. A jövőbeli megrendelésállomány tekintetében pozitívum, hogy az ipari szektorban az utóbbi időszakban a KÉSZ csoport olyan magas hozzáadott értékű piaci szegmensekben tudott generálkivitelezési munkákat elnyerni, mint a gyógyszeripar vagy éppen az energetika területén megvalósuló napelem és tároló kapacitás telepítési projektek

– mondta Vida Tamás, a KÉSZ csoport vezérigazgatója.

A 2024-es üzleti év tekintetében a KÉSZ csoport kiemelkedő sikereket ért el a homlokzattechnikai kivitelezés terén is mind Magyarországon, mind külföldi piacain, illetve meghatározó jelentőségű új projekteket is elnyert, melyek kiegyensúlyozott alapot biztosítanak a jövőbeli eredményes működés eléréséhez. A vállalatcsoport külföldi leányvállalatinak árbevétele folyamatosan növekvő arányt mutat a teljes értékesítés viszonylatában, mely trend erősítése továbbra is a vállalkozás stratégiai céljai között szerepel.