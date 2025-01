Ha nyaraláson gondolkodunk vélhetően a pihenés, a szórakozás az, ami először eszünkbe jut. Ám a statisztikák azt mutatják, hogy azok esetében, akik téli sportolás terveznek, nem árt, ha számolnak azzal, hogy kellemetlenség, baleset érheti őket. A tengerparti láblógatáshoz képest ugyanis az aktív téli sportok – legyen szó síelésről vagy akár csak sífutásról, vagy épp szánkózásról – lényegesen komolyabb baleseti kockázatokat hordoznak. A fentiek miatt az amúgy sem kis költségű síelés tervezésekor érdemes a költségekbe az utasbiztosítást is beleszámítani.

Figyelnek magukra az utazók

Törések, rándulások, zúzódások, sőt, akár súlyosabb balesetek is, mint a gerinc- vagy fej sérülések is előfordulhatnak síelés esetén. Ilyen esetekben a megfelelő biztosítás nemcsak a kezelés költségeit fedezi, hanem az orvosi segítség gyors elérhetőségét is biztosítja.

A biztosítás tehát komoly anyagi védelmet nyújt, miközben biztosítja a síelő számára, hogy bármilyen problémát is tapasztaljon, a szükséges orvosi ellátás és rehabilitáció ne legyen anyagi terhet jelentő kérdés.

Az Economx által megkérdezett utazási iroda, az Invia adatai szerint

a síelni indulók mintegy 99 százaléka gondoskodik magának biztosításról, s a konkrét síbaleset biztosítás jóval szélesebb körű védelmet biztosít, mint egy hagyományos utasbiztosítás.

Ez a konstrukció nemcsak a baleseti orvosi költségeket fedezi, hanem a sífelszerelés elvesztése, sérülése vagy lopása esetén is védelmet nyújt. Emellett a csomagtól függően a mentőhelikopteres mentés, orvosi transzfer, kórházi költségek is általában benne van a csomagban. A síelés során a hegyi mentés költségei különösen magasak lehetnek, és a biztosítás biztosítja, hogy ne kelljen a magas árakat saját zsebből fedezni.

Vegyük sorba, milyen lehetőségeink vannak, ha síelni indulnánk.

Ingyen van, de korlátozott szolgáltatást nyújt – ez az EEK

Mi magyarok jellemzően Ausztriába, Szlovákiába, Szlovéniába és Olaszországba járunk hódolni a téli sportoknak. Ezek az országok európai uniós tagként elfogadják az itthon immár online is igénylehető és 36 hónapig érvényes európai egészségbiztosítási kártyát (EEK, EHIC) amely alapján a magyarországi társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkező ügyfeleket ellátják.

Azonban fontos tudni, hogy csak a helyi társadalombiztosítással szerződött egészségügyi szolgáltatók kötelesek elfogadni az ilyen kártyával érkező betegeket, márpedig a betegszállítás-mentés esetén általában nem azt vizsgálják, hogy melyik az a kórház amelyik szerződött ilyen célra, hanem a legközelebbi helyre viszik a beteget – például helikopteres mentésnél csak az a kórház jöhet szóba, ahol van erre a célra kialakított leszállóhely.

Ráadásul az EEK valóban csak az egészségügyi ellátás költségeire nyújt térítést minden egyéb a balesettel összefüggő kár megfizetése minket terhel – még a betegszállítás költségeit is külön számolhatják fel nekünk,

arról pedig ne is álmodjunk, hogy a hegyi/helikopteres mentés költségeit téríti az egészségbiztosító.

A másik nagyon fontos tudnivaló, hogy azokat a költségeket ez a kártya nem téríti meg, amelyeket az adott országban az ügyfeleknek is ki kell fizetnie, ez pedig az orvosi kezelés önrésze, illetve a gyógyszerek költségeinek térítése.

Ausztriában a kórházi ellátás esetében 9 eurós napidíjat kell önrészként kifizetni, a felírt gyógyszerek esetében pedig tételenként 4,25 euró az, amelyet később sem térít meg majd számunkra magyar tb.,

a kórházi ellátás esetében 9 eurós napidíjat kell önrészként kifizetni, a felírt gyógyszerek esetében pedig tételenként 4,25 euró az, amelyet később sem térít meg majd számunkra magyar tb., Olaszországban az ellátás önrésze 36,15 euró, a gyógyszerek árát nem téríti a tb.

az ellátás önrésze 36,15 euró, a gyógyszerek árát nem téríti a tb. Szlovákiában 0,17 eurót kell fizetni a receptért, fekvőbeteg sürgősségi ellátásért pedig 10 eurót,

0,17 eurót kell fizetni a receptért, fekvőbeteg sürgősségi ellátásért pedig 10 eurót, Szlovéniában az orvosi ellátás 5–20 százaléka, a kórházi gyógykezelés költségének 15 százaléka fizetendő önrészként,

az orvosi ellátás 5–20 százaléka, a kórházi gyógykezelés költségének 15 százaléka fizetendő önrészként, aki pedig Franciaországban síel, s ott éri baleset, ott az orvosi kezelések árának 30 százaléka az, amelyet önrészként számolnak el.

Ráadásul ilyen esetekben a magyar tb utólag fizeti ki a költségeket számla ellenében. Vagyis ilyenkor nekünk kell kifizetni a számlát a szolgáltatónál, majd Magyarországra hozni a papírokat, ahol a tb az önrész levonása után elszámol velünk. Miután ez több tízezer eurós költség is lehet, ezért bizony minden évben akad emiatt olyan síelő, aki nyílt töréssel autózik haza és Sopronban vagy épp Győrben tér be a kórházba azért, hogy ellássák.

Az utasbiztosításról se feledkezzünk meg

A fentiek miatt tartják egyértelműen fontosnak a szakértők azt, hogy aki a hegyi pályáknak indul, az mindenképp kössön utasbiztosítást.

Abban az utasbiztosítás mindenképp jobb az EEK-nál, hogy az esetek 90+ százalékában az ellátás esetén közvetlenül a biztosító fizeti a szolgáltatás díját, amibe az önrész is beletartozik – a patikai költségeket pedig később számolhatjuk el.

Ráadásul a betegséggel, balesettel kapcsolatos egyéb költségekre is fedezetet nyújt – mint például arra, hogy a család valamelyik tagja a beteg közelében maradhasson (szálláshely-költség térítés), illetve a hazautazást is megszervezik, valamint a beteg hazaszállításáról is gondoskodnak. Arról nem is beszélve, hogy egy út alatt nem csak személyi, hanem dologi károk is lehetnek, amelyekre az EEK semmilyen fedezetet nem ad értelemszerűen.

A nagy kérdés persze az, hogy milyen utasbiztosítást válasszunk.

Az utasbiztosítások esetében még akár a bankkártyához kötött a termékek kapcsán is azt mondhatjuk, hogy a kórházi ellátás fedezésére bőven elegendőek azok a kártérítési limitek, amelyeket ezek a biztosítások tartalmaznak. Síbaleset esetén jellemzően törések, rándulások, ficamok keletkeznek – ezek ellátása nem üti meg azt a több tízmillió forintos tételt, amely szintig jellemzően még a bankkártya biztosítások is fedezetet adnak.

Azonban vannak olyan részletek, amelyek miatt síelésre érdemes külön utasbiztosítást kötni – mindenképp érdemes megnézni, hogy bankkártya-biztosításunk nyújt-e és ha igen, mekkora fedezetet az alább taglalt tételekre.

De az utasbiztosítás választásánál is fontosak a részletek: egy 2 személyes, 1 hetes ausztriai síelésre a legnagyobb hazai online biztosításközvetítő, a Netrisk.hu ajánlati listája alapján 8885 és 25910 forint között köthetünk „exkluzív” utasbiztosítást, de az áron felül kimondottan fontos, hogy milyen költségeket és fedezeteket vállal be a biztosító-így nem feltétlenül az ár a mérvadó.

Milliós tétel, ha a helikopter felszáll értünk

A téli sportok esetében a legkritikusabb kérdés az, hogy baleset esetén miként kerülünk le a hegyről. A mentés a költsége még akkor is milliós tétel lehet, ha nem kerül sor helikopteres betegszállítása, hiszen a hegyi mentőknek komoly munkája lesz azzal, hogy a sérült síelőt lehozzák a hegyről. Számos esetben pedig akár a pályáról letévedt síelő felkutatása is szükségessé válhat, amely szintén milliókba kerül, hiszen ilyenkor sok embert riasztanak a felkutatása.

A helikopteres mentés pedig pusztán attól, hogy a helikopter felszáll az állomáshelyéről milliós tételt jelenthet.

Épp ezért a téli sportot űző utazóknak csak olyan utasbiztosítást érdemes választani, amelyekben a hegyi mentés és a helikopteres mentés is komoly, 10 millió forintos nagyságrendű fedezettel rendelkezik.

A kiadások fedezése is fontos. Érdemes olyan biztosítást választani, ahol baleset vagy betegség miatt meghiúsult síelés esetén a biztosítás fedezetet nyújt a síbérletre is. Ne felejtsük el, hogy a síbérletek ára már-már a szállások költségével vetekszik. Van biztosító, aki a meghiúsult sítanfolyam költségeit is hajlandó legalább részben visszatéríteni ilyen esetekben. (Extrém esetben egyébként a hóhiány miatt elmaradt tanfolyam/út költségeire is kaphatunk kártalanítást.)

A kocsit is védeni kell

Síelni általában autóval megyünk, ezért fontos az is, hogy a biztosítás tartalmazzon gépjármű asszisztencia szolgáltatást, illetve a gépjármű gyorsszervizelésének, illetve hazaszállításának költségeit is jó, ha – legalább részben – fedezi a biztosítás baleset vagy műszaki hiba esetén – ez is több százezres tétel lehet.

Ütközött? Milliókat fizethet, ha nincs biztosítása

Egyre komolyabb mértékben érdemes arra figyelni, hogy a sípályákon történhetnek olyan balesetek, amelyeket mi okozunk. Ebben az esetben fontos, hogy legyen megfelelő fedezet a harmadik személynek okozott dologi kár (például eltört síléc) megtérítésére, de még ennél is fontosabb a síelések esetén az, hogy hogy a síelő felelősségbiztosítással rendelkezzen.

Ha ugyanis a balesetből eredendően a másik fél megsérül, akkor a mentés és az orvosi ellátás költségeit is követelheti rajtunk a sérült vagy a biztosítója (regresszálás).

Ráadásul egyre terjedő gyakorlat, hogy a balesetet szenvedettek komoly egy összegű kártérítési igénnyel lépnek fel a baleset okozójával szemben, ha pedig maradandó egészségkárosodást okoztunk az ütközéssel, az is elképzelhető, hogy életjáradék fizetésére a kötelezik a vétkes felet. Épp ezért rendkívül fontos az, hogy adott esetben akár 10 millió forintot meghaladó összegű felelősségbiztosítási fedezet legyen a síbiztosításunk mögött.

A hütte előtt hagyott sílécre nem biztos, hogy fizet a biztosító

Fontos kérdés az is, hogy a poggyászunk milyen értékre van biztosítva. Ma már nem indulunk el utazásra a mobiltelefonunk nélkül, amelyek esetenként most már több százezer forintos értéket is jelenthetnek. Az utasbiztosításnál a poggyászkár esetén így érdemes megnézni azt is, hogy az egyes tárgyanként fizetendő maximális összeg mekkora és érdemes olyat választanunk, ahol ez a limit legalább 150-200 ezer forint – ebbe egy használt laptop és telefon ára már belefér.

A síbiztosítások jellemzően külön fedezetet tartalmaznak a sportfelszerelés ellopása esetére. Azonban fontos tudni azt, hogy könnyen előfordulhat, hogy a biztosító nem fogja kifizetni az eltűnt eszközeink költségét, ha síléceinket például a hütték előtt hagytuk.

Ugrik a biztosítás, ha ittasan törjük össze magunkat

Ha már hütte: ha fenn ragadunk a sípályán egy jó kis after ski partira, és ezt követően ér bennünket a lefelé csúszás közben baleset, akkor bizony szembesülhetünk azzal a ténnyel, hogy

a biztosító kizárja a kártérítési fedezetet az alkoholos és egyéb tudatmódosító szerek használata esetén bekövetkezett balesetekre.

Bár Ausztriában például nincs zéró tolerancia, ettől még felelősségteljesnek kell lennünk a sípályán történő alkoholfogyasztás kérdésében.

Mint ahogy az sem kifizetődő, ha villogni akarunk tudásunkkal és a kijelölt pályákról letérve, a felvonók alatt, vagy az erdőben, egyéb meredélyeken adunk extra löketet adrenalin-szintünknek. Ha ilyenkor ér minket baleset, a biztosító szintén mentesülhet a kártérítési felelősség alól. Így itt nem a sárga, de a kijelölt kék, piros és fekete út a javasolt – mindig maradjunk rajtuk.

Összességében tehát a síelés megtervezésekor kell, hogy időt fordítsunk a megfelelő biztosítási védelem kiválasztására – több millió forintos extra költségtől mentesíthetjük magunkat pár ezer forintért.