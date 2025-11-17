Az Egyesült Államok Kormányzati Etikai Hivatala által közzétett információk szerint Trump több mint 175 pénzügyi vásárlást hajtott végre augusztus 28. és október 2. között.

A Kormányzati Etikai Törvény néven ismert átláthatósági törvény alapján nyilvánosságra hozott adatokban nem nevezték meg az egyes vásárlások pontos összegét. Az mindenesetre kiderült, hogy a felsorolt ​​​​eszközök nagy része állami és közintézményekhez kötődő szervezetek által kibocsátott, valamint vállalati kötvényekből áll.

A Trump által megszerzett vállalati kötvények között olyan chipgyártók kötvényei is szerepelnek, mint a Broadcom és a Qualcomm; olyan technológiai vállalatok, mint a Meta Platforms; olyan kiskereskedők, mint a Home Depot és a CVS Health, valamint Wall Street-i befektetők, mint például a Goldman Sachs és a Morgan Stanley, de az elnök bevásárolta magát az Intelbe is, amelyben a kormány éppen Trump elnöksége idején szerzett részesedést.