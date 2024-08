Egy 31 éves seattle-i kommunikációs tanácsadó és tartalomkészítő azt nyilatkozta, hogy tavaly nagyjából 1500 és 2000 dollár közötti, azaz nagyjából 540-720 ezer forintnak megfelelő összeget költött el randizásra. Az italoktól és ételektől kezdve a különböző koncert- és színházjegyeken át a fuvarig mindenre rászánta ezt a tetemes mennyiségű összeget a siker érdekében. De hiába: továbbra sem került a közelébe annak, hogy párkapcsolatban éljen.

Nem ez az amerikai fiatal az egyetlen, aki hasonló cipőben jár: amellett, hogy a randizás gazdaságilag és társadalmilag is rendkívül kegyetlenné vált, már saját magunkkal, és a pénztárcánkkal is sokkal kíméletlenebbnek kell lennünk, hogy valóban azt mondhassa rólunk a partnerünk, és mi is saját magunkról, hogy kitettünk magunkért.

Ezért aztán egyre több fiatal gondosabban és tudatosabban választja meg a randipartnereit, részben aszerint, hogy kire érdemes pénzt költenie. Ám ha meg is van a megfelelő partner, akkor is inkább egy kávéra vagy egy sétára szűkíti az első találkozások lehetőségeit – írja a Business Insider.

Ám a gondok nem is feltétlenül ott kezdődnek el, hogy bizonyos termékek, mint a benzin vagy élelmiszer, alapvető áremelésen mennek keresztül.

A valódi probléma az, hogy a különböző szolgáltatások és applikációk termékei és előfizetési is jelentősen megdrágultak, amihez képest a kínált előnyök egész egyszerűen meddők, a Z-generáció tagjai pedig egész egyszerűen fölösleges kiadásnak tartja őket.

Ide sorolhatók a különböző randialkalmazások előfizetései, amelyek nélkül lényegében lehetetlen az adott platformon érvényesülni, az úgynevezett speeddating vagy rapidrandi-események pedig szintén nagyot drágultak az elmúlt időszakban. Ha pedig éppen nem is az árral van baj, akkor azzal, hogy az ilyen eseményekre nagyon hamar elfogynak a jegyek, mivel a résztvevők száma korlátozott.

A speeddating Magyarországon A speeddating vagy rapidrandi szolgáltatások a koronavírus-járvány előtt igen népszerűek voltak a fővárosban, ám alkalmi jelleggel néhány vidéki nagyvárosban, köztük Szegeden is megjelentek. Ezeken az eseményeken kevés, de azonos számú férfi és nő ismerkedhet egymással, egy villámrandi pedig általában annyi percig tart, ahány villámrandira kerül sor, ez általában 7-8 percet jelent. Budapesten jelenleg két rendszeres rapidrandi szolgáltatás van, az egyik az Esküvőpalotában , míg a másik a Kálvin tér közelében tart eseményeket. Mindkét szolgáltatás azzal népszerűsíti magát, hogy egy randi áránál is kevesebbért rögtön 6-7 randevút is leszerveznek nekünk. Az utóbbi ráadásul garanciát is vállal azért, ha mégsem lenne meg a közös szimpátia senkivel. Ezekkel a szolgáltatásokkal azonban az az alapvető probléma, hogy bár megfizethetők, sokkal többen érdeklődnek irántuk, mint ahány embernek egy-egy ilyen esemény alkalmával helyet tudnak biztosítani. Ennek ellensúlyozásaként szoktak ugyanezen szervezők úgynevezett lakatparti-eseményeket is tartani, ami jóval több érdeklődő befogadására képes, azonban már az ilyen eseményekre is egyre nehezebb bejutni.

Abban a generációban, ahol a legnagyobb mértékben van jelen a magány és az elszigeteltség, különösen fontos lehet egy bensőséges kapcsolat. Emiatt sokan már nem is az emberekhez fordulnak, ha interkacióra vágynak.

Ráadásul a sikertelenségükben megkeseredett férfiak számára is kínálnak manapság randiguru, vagy angolszász nevén 'pick-up artist' szolgáltatásokat, amelyek között van, ami szintén igen borsos havidíjakat kér a jótanácsokért cserébe.

Adj egy bankszámlaszámot a szívedhez

Noha nincsen semmilyen pénzügyi recept a társkereséshez, magyar viszonylatokban több olyan precedens is van, ami ennek az ellenkezőjét közvetíti: a Rich Love nevű társkereső oldal például kifejezetten úgy hirdeti magát, mint „a felső tízezer“ társkeresője, a korábban igen nagy felháborodást okozó puncs.hu pedig változatlanul a sugar-kapcsolatokat hivatott legitimálni, amelynek központjában szintén az egyik vagy épp a másik fél anyagi helyzete áll.

Ezzel szemben a Business Insider szerzője megkérdezett néhány társkereső coach-ok annak kapcsán, hogy egy modern randizási útikalauz elkészítésekor mekkora költségekkel is kell számolni. A szakértők általánosságban megegyeznek abban, hogy általában az ismerkedési fázis három hónapig tart, ami nagyságrendileg 12 randevút jelent. Ha pedig röviden össze akarjuk foglalni az ismerkedési fázis anyagi vonzatait, akkor a második, a harmadik és a negyedik randevú lehet az igazán költséges, amikor már nem csupán egy, a legelső találkozáshoz hasonló kávéból és egy sétából áll az együtt töltött idő, hanem komolyabb aktív tevékenységből vagy egy fine-dining étteremben elfogyasztott vacsorából.

Mi most egy példa erejéig igen magasra lőjük a lécet: ha alapul vesszük az egyik V. kerületi étterem étlapja alapján, hogy egy páros étkezés milyen összegbe kerül, nos, aligha jövünk ki belőle 15 ezer forint alatt. Ha pedig még ezek után a budapesti Madame Tussauds-ba terveznénk a kiszemeltünkkel kiruccanni a sokadik randevúnk alkalmával, akkor bizony annak a költsége is megközelítheti a 30 ezer forintot.

Párosban olcsóbb az élet

Azonban nem csupán a randizás az, ami egyre drágább, hanem nagyjából minden, ami a szórakozáshoz tartozik: még egy baráti vacsora és egy nyaralás is egyre drágább, ahogy a háziállatok tartása is egyre több költséget emészt fel. Még azok is szembesülnek ezekkel az árnyomással, akik már túljutottak a randizási cikluson, és családot alapítanak. A kutatások szerint a házasság egyre inkább a tehetősek és a képzettebbek számára jelent lehetőséget. Vannak, akik boldogan döntenek úgy, hogy nem vállalnak gyermeket, míg mások a gyermek nélküli életre kényszerülnek, mert nem engedhetik meg maguknak a gyermekvállalást.

Az Egyesült Államokban élők azonban gyakran szembesülnek mindezen felül a köznyelvben csak 'szingliadónak' nevezett jelenséggel is: a párokhoz képest több ezer dollárral fizetnek többet a lakhatásukért, ha valóban kényelmes, komfortos helyen akarnak élni.