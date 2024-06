Februárban a japán kormány kijelentette, hogy „példátlan lépéseket” kell tenni az ország rekordalacsony születési rátájának kezelése érdekében.

A japán főváros 1,28 millió dollárt fektetett egy társkereső alkalmazásba a lakosok számára, amit idén nyáron indítanak el. A magánvállalkozó által működtetett applikáció szigorú regisztrációs folyamatot követel meg, hogy a felhasználók biztosítsák: a végcél a házasság.

A The Asahi Shimbun nevű japán országos napilap arról számolt be, hogy az alkalmazás nemcsak fényképes személyi igazolványt, hanem jövedelemigazolást és a párkapcsolati státuszt igazoló hivatalos dokumentumot is kér – írja a Business Insider.

A lap szerint az alkalmazásban 15 személyes adatkategóriát kell kitölteni, köztük a magasságot, az iskolai végzettséget és a foglalkozást

– ezek mind láthatóak lesznek a potenciális párkeresők számára.

Ezt követően a felhasználók részt vesznek egy kötelező interjún az alkalmazás üzemeltetőivel, illetve aláírnak egy fogadalmat, amelyben megígérik, hogy házastársat keresnek, és nem csak alkalmi kapcsolatot.

„Ha sokan vannak, akik érdeklődnek a házasság iránt, de nem találnak társat, akkor szeretnénk támogatást nyújtani” – mondta egy tokiói tisztviselő a The Asahi Shimbun szerint. A politikusok elismerték, ritka, hogy egy helyi önkormányzat párkereső alkalmazást fejlesszen ki, de azt mondták, remélik, hogy a hivatalosan támogatott alkalmazás bátorítani fogja azokat az embereket, akik vonakodnak a mainstream alkalmazások használatától.

A fővárosi alkalmazás bevezetésére akkor kerül sor, amikor Japánnak kritikusan alacsony születési és házasságkötési rátával kell szembenéznie.

Mélyponton a születések száma

Szerdán a japán egészségügyi minisztérium által közzétett adatokból kiderült, hogy a születési ráta 2023-ban 5,6 százalékkal a legalacsonyabb szintre esett, amióta Japán 1899-ben elkezdte a statisztikákat vezetni. A házasságkötések száma 6 százalékkal csökkent 2023-hoz képest.

Tokióban a számok még rosszabbak. A város termékenységi rátája, vagyis az a gyermekszám, amelyet egy nő várhatóan életében vállal, 2023-ban 0,99 volt – az egyetlen közigazgatási egység, amely nem érte el az 1,00-as értéket.

Elon Musk áldását adta az ötletre

Elon Musk, aki szenvedélyesen küzd a népességfogyás ellen, az általa birtokolt X-en támogatta az alkalmazást, mondván, hogy „örül, hogy a japán kormány felismeri az ügy fontosságát”.

A Tesla vezérigazgatója korábban már többször is hangot adott annak a meggyőződésének, hogy a globálisan alacsony születésszám „népességösszeomláshoz” vezethet. A kérdést a globális felmelegedésnél sokkal nagyobb veszélynek nevezte a civilizációra nézve.

Ha nem teszünk radikális lépéseket, Japán (és sok más ország) eltűnik!

– jelentette ki Elon Musk az alkalmazás bejelentésére reagálva.