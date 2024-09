Szabó Lajos, a RentBen alapítója szerint a használtautó-piacon továbbra is kiszámíthatatlan a helyzet, miközben az autók árai folyamatosan csökkennek.

A bérbeadás lehetősége különösen a nagyobb városokban élők körében népszerű, akik autóikat ritkán használják. Az autóbérlésből származó bevétel típusfüggő, de akár egy év alatt is megtérülhet a jármű értéke.

A hazai használtautó-piac forgalmát az idén elsősorban az hajtja, hogy a lakosság egy része a jövedelmi helyzetének lassú rendeződése nyomán most pótolja az előző években elmaradt autóbeszerzéseit.

Mivel az import autók iránt továbbra is stagnál az érdeklődés, a vásárlók zöme továbbra is a belföldi piacra koncentrál, ezt a folyamatot segíti, hogy az átlagárak stabilizálódtak, sőt, egyes szegmensekben árcsökkenés is zajlott.