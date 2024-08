Egy több éves, hiábavaló, eredménytelen, de tanulságokkal gazdag „egyeztetés” végére tett pontot az Építési Minisztérium közleménye, ami leszögezi, nincs több kérdés, bontunk – írta Facebook-bejegyzésében Józsefváros polgármestere. Pikó András szerint valójában csak kérdések maradtak és ezek többsége megválaszolatlan.

A bontási eljárás engedélye még közigazgatási per alatt van, és nem született még ítélet a perben, ennek ellenére elkezdik a bontást.

A kerületvezető írásában részletezi, hogy az első tárgyalás során bizonyossá vált, hogy a rádió épületei és a környező társasházak közös szerkezeti tartóelemekkel össze vannak kötve, és senki nem tudja, hogy a bontás ezekre milyen hatással lesz.

Erre a tervezők nem gondoltak, erről előzetes szakértői anyag nem készült. Ha sérülnek majd a társasházak, akkor sérülnek, a benne élő emberek nem számítanak

– fogalmaz Pikó András.

A Szentkirályi utca 26. szám alatt építendő műemléki környezetben létesítendő új oktatási épület hasznos alapterülete 9944 négyzetméter. A Bródy Sándor utca 15. szám alatt felújítandó-átalakítandó védett műemléki épület, hasznos alapterülete 1496 négyzetméter. A Szentkirályi utca 28-30. szám alatt átalakítandó épület hasznos alapterülete pedig 1306 négyzetméter.

Rengeteg vizsgálat hiányzik és már nem is lesz meg.

Nem készültek el egyetlen épületre sem a szilárdságtani vizsgálatok, illetve az úgynevezett állékonysági vizsgálatok, amelyek kimutatnák, milyen statikai kockázatai lehetnek a bonyolult betonszerkezetek bontási és majd a négy szint mélyre tervezett épület építési munkálatainak. Hiába rendelte meg az önkormányzat, a beruházó nem végezte el ezeket a vizsgálatokat, és most már biztosan nem készülhetnek el időre ezek a vizsgálatok. Így aztán fogalma sincs senkinek, mi fog történni majd a lakóházakkal és a benne élőkkel, a lakásaikkal.

Fogalmunk sincs, hogy az életük biztonságát milyen mértékben veszélyezteti a mindenfajta előkészítés nélküli bontás. Nem tudjuk azt sem, hogy az ott lévő, hat méter vastag falakkal rendelkező háborús betonbunker elbontása megoldható-e robbantás nélkül és ha nem, akkor az kivitelezhető-e egyáltalán ezen a sűrűn beépített belvárosi területen



– írja a polgármester.

A józsefvárosi önkormányzat több éven keresztül küzdött azért, hogy a Pázmány Campus helyben lakók szempontjait figyelembe véve, az ő életük, tulajdonuk, egészségük biztonságának tiszteletben tartásával, a lehető legteljesebb tájékoztatás mellett épüljön fel. Hozzáteszi, végig bíztak abban, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a kormány és a kedvezményezett Egyetem és a helyi lakók szempontjai kompromisszumot hoznak.

Pikó András emlékeztett arra is, hogy Lázár János szavaiból az is kiolvasható volt, hogy szerintük is lehetne ez a Campus másutt, de erre azért nincs esély, mert a megrendelő, a Veres András győri megyés püspök által vezetett Magyar Katolikus Püspöki Konferencia semmiben nem enged és nem kíván változtatni semmit.

A kormány eljárása tehát nem csak azért felelőtlen, mert belevág egy kockázatos emberkísérletbe a palotanegyedi bontással, az építkezésért és annak következményeiért és kockázataiért a felelősség a kormánynak utasítást adó megrendelőre, a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciára száll - írja Pikó András.