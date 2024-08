Sűrű hét vár ránk a gazdasági történések szempontjából. Hétfőn teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal a júniusi keresetekről szóló gyorstájékoztatóját, májusban a bruttó átlagkereset 652 ezer forint volt, ami 14,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 448 700 forint volt.

Csütörtökön a turisztikai szálláshelyek júliusi forgalmáról közöl adatokat a KSH, júniusban 1,8 millió vendég közel 4,2 millió vendégéjszakát töltött el a kereskedelmi, magán- és egyéb szálláshelyeken. A vendégek száma 11, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál.

Pénteken több adatot is nyilvánosságra hoz a statisztikai hivatal. A júliusi ipari termelői árak mellett a népmozgalom adatait is közlik, emellett pedig a szolgáltatások külkereskedelmi forgalmát az idei második negyedévben.

Az ipari termelői árak júniusban átlagosan 2,7 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbihoz képest. A belföldi értékesítés árai 0,2 százalékkal mérséklődtek, az exportértékesítéséi 4,2 százalékkal növekedtek. A szolgáltatások exportja és importja egyaránt 3,7 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest az első negyedévben. Az export értéke 7,8 milliárd eurót (3,0 ezer milliárd forintot), az importé 5,4 milliárd eurót (2,1 ezer milliárd forintot) tett ki.

Ismét döntenie kell az alapkamatról a jegybanknak

Az MNB Monetáris Tanácsa kedden tart kamatmeghatározó ülést, legutóbb júliusban 25 bázisponttal, 6,75 százalékra mérsékelte irányadó kamatát a jegybank, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb.

Júniusban 3,7 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak éves bázison, az élelmiszerinfláció visszaszorult, ugyanakkor a szolgáltatási szektor árazása továbbra is felfelé mutató kockázatot jelent. Az Equilor a következő hónapokban a bázishatások miatt valamivel magasabb inflációra számít, várakozásuk szerint az éves átlagos infláció mértéke az idei évben 4,2 százalékos lehet. Újabb kamatcsökkentésre hasonlóan jó, illetve javulást mutató adatok esetében lesz lehetősége a jegybanknak, de ez benne is van a levegőben, így még további két 25 bázispontos lépésre számítanak a szakértők.

Beszakadtak a beruházások

Múlt héten csütörtökön a beruházások második negyedéves adatait közölte a KSH, eszerint a beruházások volumene a nyers adatok szerint 16,8 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan kiigazított adatok alapján a beruházások értéke összehasonlító áron 7,0 százalékkal csökkent.

Pénteken a júliusi foglalkoztatottságról és munkanélküliségről számolt be a statisztikai hivatal, a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest 20 ezer fővel, 4 millió 765 ezer főre nőtt. A munkanélküliek száma 209 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,2 százalék volt.

Erre számít a kormány

A Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy a magyar növekedés a legjobbak között lesz, de nem olyan erős, mint ahogyan azt várták. A miniszter szerint a magyar gazdaság ettől még az EU első harmadában lesz a 2 százalékos növekedéssel, ami jövőre még ennél is nagyobb lesz.

Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy a jövő évtől új beruházások is indulnak, illetve idén is lesz már néhány. A beruházási stopnál a kormány nem tervez érdemi változtatást.

A miniszter megismételte Nagy Márton korábbi állítását, miszerint a költségvetés cash flow problémákkal küzd, azonban a kormány úgy látja, hogy nem lesz szükség soron kívüli kötvénykibocsátásra.

Arról is tájékoztatott, hogy az inflációról meghallgatták a pénzügyminiszter beszámolóját. Eszerint az élelmiszerek esetében radikálisan csökkent a pénzromlás üteme, és minden jel arra utal, hogy az infláció az év egészében négy százalék alatt marad.

Így áll a költségvetés

Pénteken tette közzé a Pénzügyminisztérium az államháztartás központi alrendszerének mérlegét, amely szerint júliusban (egy hónap alatt) a központi alrendszer 213,0 milliárd forint többlettel zárt, szemben az előző évi azonos havi 44,3 milliárd forintos deficittel.

Az államháztartásba idén eddig 22038,9 milliárd forint folyt be, amiből 4318,6 milliárd forint az általános forgalmi adóból (áfa) származik, ezzel elértük az éves előirányzat 50,4 százalékát.

A fogyasztáshoz kapcsolt adókból július végéig 5780,5 milliárd forint realizálódott, júliusban az áfa után a jövedéki adóból származott a legtöbb pénz, 931,1 milliárd forint.

Az összes kiadás 24482,3 milliárd forintnál jár, ezzel az államháztartás teljes hiánya az éves előirányzat alá csökkent, július végén kétezerötszáz-milliárd alá csökkent a hiány (2443,3 milliárd forint), ami az éves hiánycél 97,2 százalékát jelenti.