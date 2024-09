Az összeg annyira nagy, hogy átváltva sem lehet befogadni a rubelben 3,7 billió, dollárban 40,4 milliárd, forintban pedig 14,3 billió. Még a kiemelt helyet kapó Lukoil, vagy a háború kitörése után nagy visszhanggal kivonuló Sberbank sem keresett ennyit. Magyarország legnagyobb árbevételével rendelkező vállalata, a Mol Zrt. például tavaly 25 milliárd dolláros teljes árbevételt regisztrált.

Egyetlen nyom nélkül tűnt el az orosz cég.

Az RTVI orosz nyelvű oknyomozó portál azt írta, a Banknota tavaly került be az orosz hatósági adatbázisokba, akkor regisztrálták a céget, és az idei év első napján megnyílt egy kis üzlethelyiség egy moszkvai plázában, aztán nyoma is veszett, mint a honlapjának is. Annyit sikerült megtudni, hogy a cég jelzáloghitelekkel, autókölcsönökkel és vállalati hitelekkel is foglalkozott.

A cég neve Banknota, azaz Bankjegy volt hivatalosan, de a honlapjukon Bank Nota-ként hirdették, amely megtévesztő lehetett az emberek számára. Az orosz törvények szigorúan szabályozzák, kik hívhatják magukat banknak, de elsősorban olyan hitelintézetek, amelyeket az orosz központi bank is regisztrált.

Ennek ellenére a céget más állami regiszterekbe bejegyezték, így ennek megfelelően pénzügyi beszámolót is közzétettek első, 2023-as évükről.

A cégnek ugyanis, állításuk szerint, elképesztő, 3,7 billió rubeles árbevétele volt. Ez a hatalmas összeg, az orosz hitelpiac ötödét teszi ki. Az alapító-tulajdonos és egyedül a céggel összeköthető személy Dmitrij Frolov 1975-ben született, Moszkvában és többször is ült börtönben kisebb lopások miatt. Frolov és a cég székhelye is egy külvárosi pincében volt bejegyezve.

A hivatalos adatok szerint 2023 júniusában alakult a cég, de nem csak ez az egy, néhány nap eltéréssel még négy másik is az ő nevére került. Frolov ekkor börtönben ült és csak hetekkel a regisztrációk után szabadult. A férfi testvére szerint Frolovnak nem volt elég sütnivalója, sokkal inkább csak eladhatta a nevét és aláírását valakiknek egy kisebb részesedésért, és lehet, hgy azt sem tudta, mibe keveredik.

Frolov után egyébként már az orosz adóhatóság is érdeklődik.

A Banknota egy bizonyos Danila Romanovot adott meg kontaktszemélyként, de már ő is eltűnt. A 23 éves nő és 2018-ban a belügyminisztérium kerestette, miután megszökött egy nevelőintézetből.

Az RTVI-nek nyilatkozó jogászok szerint a 2023-ban alapított cég beszámolójában 2021-es és 2022-es bevételek is szerepelnek ezek hamisak lehetnek. Mint ahogy a 3,7 billió rubeles bevétel, illetve az ehhez társuló 3,3 billió rubeles tiszta profit is.

Nem kizárt, hogy uzsoracégről van szó.

A cég hirdetéseiben utalt rá, hogy várják azok jelentkezését, akiket a bankok egyébként elutasítanak és nem adnak nekik hiteleket. Viszont ebből sem folyhatott be ilyen hatalmas összeg.

A Banknota egyébként 2023 decemberében alapított egy fehéroroszországi fiókot is. A nyomozók szerint feltehetően ide próbálhattak meg átcsatornázni pénzeket, bár a belarusz cégjegyzékben nem szerepelt ilyen alapításról dokumentum. Ugyanakkor az RTVI-nek a minszki hatóságtól úgy reagáltak, hogy az ügyben nem adhatnak felvilágosítást, adótitokra hivatkozva.

A Banknota időközben felszívódott, az orosz hatóság zárolta a cég számláit, miután 315 millió rubelnyi áfa hátralékot halmoztak fel.