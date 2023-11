Nemzetközi összehasonlításban – különösen a legnagyobb, Európán kívüli kereskedelmi partnerekhez, Kínához és az USA-hoz képest – Németországban a legmagasabbak a vállalatok adóterhei – derül ki a müncheni Ludwig Maximilians Egyetem Vállalkozási Adóintézetének új tanulmányából, amelyet a Frankfurter Allgemeine Zeitung idézett. Ebben megállapítják, hogy látványos adóreformmal is fordíthatna az ország a rossz széljáráson, mivel más helyszínekhez képest a németeknél nagyon magasak a nominális adókulcsok, miközben alacsony a kutatások adótámogatása, amely az egyéb korlátozásokkal együtt visszaveti a befektetők lendületét. A tanulmány kimutatta, hogy például a külföldi versenytársaikhoz képest a németországi cégek fizetik a legnagyobb társasági adót, és relatíve magas a nyereségadó is, amely a növekedési lehetőségek nagy akadálya. Emellett az innovációk finanszírozásában – Olaszországgal és Luxemburggal együtt – a nemzetközi rangsorban továbbra is csak sereghajtó a német állam.