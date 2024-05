Érdekes mintázatra hívta fel a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) a figyelmet az üzemanyagárakkal kapcsolatban. A hagyományoknak megfelelő módon bemutatták, hogyan változtak a fogyasztói árak, így kiderült, hogy nemcsak Magyarországon, hanem a szomszédos országokban is csökkent a díjszabás.

Május másodikán a benzin literje:

Ausztriában 662 forint (adók nélkül: 317 forint),

Horvátországban 607 forint (315 forint),

Romániában 584 forint (332 forint),

Szerbiában 673 forint (323 forint),

Szlovákiában 650 forint (325 forint),

Szlovéniában 607 forint (293 forint), míg

Magyarországon május negyedikén 627 forint (317 forint) volt.

Ezzel szemben május kilencedikén minden szomszédos országban csökkent az üzemanyag ára:

Ausztriában 6 forinttal (az adók nélküli ár 4 forinttal),

Horvátországban 9 forinttal (5 forint),

Romániában 9 forinttal (5 forint),

Szerbiában 1 forinttal (nem változott az ár),

Szlovákiában 9 forinttal (5 forint),

Szlovéniában 9 forinttal (2 forint), míg

Magyarországon 14 forinttal (10 forint).

Ez egyébként azt is jelenti, hogy

Horvátországban (598 forint), Romániában (575 forint) és Szlovéniában (598 forint) még mindig olcsóbb a benzin, miközben Ausztriában (656 forint), Szerbiában (672 forint), és Szlovákiában (641 forint) drágább.

Hasonló változások történtek a dízel esetében is a MÁSZ adatai szerint, annyi különbséggel, hogy amíg Magyarországon az adókkal súlyosbított ár 604 forint, a szomszédos országok átlaga ennél kevesebb, 603 forint (ami annak is köszönhető, hogy Szlovéniában egy hét alatt 20 forinttal zuhant a dízel ára).

Az Economx érdeklődésére a legutóbbi Kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter arról beszélt, hogy miután nem a kormány szabja az üzemanyag árakat, hanem a kereskedők, ezért szerinte „nagy valószínűséggel” a kereskedelmi árrés csökkentése miatt lett olcsóbb hazánkban az üzemanyag ára. Ám úgy tűnik,

a térségünkben mindenhol csökkent az árszint.

A héten egyébként a kormány áttekintette a benzinárakat azután, hogy két héttel ezelőtt határidőt szabott a kereskedőknek, hogy önkéntes vállalás keretében szállítsák le a hazai üzemanyagárakat a régiós átlagár szintjére.

Az üzemanyag-kereskedők alkalmazkodtak, és a szomszédos országok áraihoz közelítették az üzemanyagok árát – értékelte akkor a helyzetet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

A tárcavezető jelezte azt is, hogy az árakat „itt is kell tartani”, ezért „a kormány elvárja, hogy a kereskedők fenntartsák ezen a szinten az árakat”, mert továbbra is vizsgálni fogják, „két hetente rá fognak nézni” az üzemanyagárakra.