Keményen beleszálltak Olaf Scholz kormányába Németország vezető közgazdászai és az ipari szereplők, akik ismét aggódnak, hogy a kontinens legnagyobb gazdasága – a politikai vállalások ellenére – tovább csúszik a lejtőn.

Nem kímélik Robert Habeck gazdasági minisztert sem, mert láthatóan ismét hibázott a teljesítményre vonatkozó előrejelzéseiben, amikor tavasszal megállapította, hogy beindult a gazdaság.

Ezzel szemben a Szövetségi Statisztikai Hivatal néhány napja jelentette: az év eleji enyhe növekedés után a második negyedévben 0,1 százalékkal zsugorodott a német gazdaság, miközben a teljes eurózóna teljesítménye 0,3 százalékkal nőtt.

A Nemzetközi Valutaalap 2024-re mindössze 0,2 százalékos növekedést jósol a németeknek, ami a leggyengébb a vezető nyugati G7 ipari országok közül.

Ez pedig felháborítja a közgazdászokat, akik már nem hisznek a trendfordulóban, hanem úgy látják: gazdaságpolitikai fordulat nélkül nemhogy idén, hanem 2025-ben is Európa beteg embere lesz Németország.

Rendre rossz jóslatokat ad a miniszter

A Gazdasági Minisztérium ugyan elismeri, hogy gyengébb lett a teljesítmény, mint ahogy azt előre várták, de igyekeznek nyugtatni a kedélyeket.

Közölték: azonnali lendületet adnának a gazdaságnak, hogy előre mozduljanak üzleti helyszínként és fenntarthatóan javuljon a német versenyképesség. Ennek érdekében bővítenék a kutatási támogatásokat, és számos adókedvezményt terveznek a cégeknek és a munkavállalóknak.

Azonban már a kormányközeli elemzők szerint is a szaktárca rendre elhibázza a forgatókönyveket: Robert Habecknek már tavaly is vissza kellett fognia a korábbi, túlságosan optimista jóslatait, és most ismétlődik a folyamat – figyelmeztetnek.

Kép: Getty Images / Ute Grabowsky

A külföldieknek kedveznének, de ez diszkriminatív

Észrevettük, hogy a kis léptékű és gyakran következetlen gazdaságpolitika további bizonytalanságot okoz a vállalatoknak – közölte legújabban Thomas Obst, a kölni Német Gazdaságtudományi Intézet (IW) vezető közgazdásza.

Szerinte a közlekedési lámpás kormány túlságosan megosztott a gazdasági és geopolitikai feszültségek közepette, ezért a növekedésre vonatkozó, új kezdeményezések is kudarcba fulladhatnak.

Hiányzik a beruházások tervezése, nincs kilátás stabil és olcsó energiaellátásra és nincs bátorság az adóterhek átfogó csökkentésére. Csak a külföldi befektetőknek adnának kedvezményeket, ráadásul ideológiai alapon. Ez diszkriminatív a lakossággal és a hazai cégekkel szemben – fejtette ki a Berliner Zeitungnak.

Merkelig nyúlik vissza a mostani bizalomvesztés

A Creditreform hitelügynökség kutatói úgy vélekednek: olyan súlyosak a közelmúlt kudarcai, hogy egyelőre fenntartható fellendülés aligha várható.

Sőt, elemzésük szerint a gazdasági válság súlyosbodni fog, mivel nő a fizetésképtelenség a cégek körében, ami egyre látványosabb lesz a statisztikákban.

A krónikus betegségről azonban nemcsak a regnáló Scholz-kormány tehet, az elhibázott válságkezelés és az ideológiai vágyálmok miatt ugyanis számos hiba „mélyen a Merkel-korszakba nyúlik vissza” – állapították meg.

A bizalomvesztés miatt már sem a hazai vállalatok, sem a külföldi cégek nem fektetnek be kellőképpen, nem vonzó az ország.

A maratonon egy rövid sprint nem sokat segít – fogalmazott Patrik-Ludwig Hantzsch vezető gazdaságkutató, megjegyezve, hogy majdhogynem késő tervezni a növekedést, mert a bürokrácia csökkentése „félszívű”, a támogatási politika „elhibázott”, az energiapolitika pedig „pusztító”.

Nincs csoda lelki megújulás nélkül

A Lipcsei Egyetem elismert szakértője, Gunther Schnabl könyvet is írt „Németország kövér éveinek vége” címmel, amelyben azt taglalja: az euróválság, a menekülthullám, a koronajárvány és az ukrajnai háború elgáncsolta a robosztus gazdaságot, ahol a kancellár által ígért csodát nem fogja elhozni az erőltetett zöld átalakulás sem.

Azért sem, mert nincs konszenzus a koalíciós partnerek között az adósságvállalás és a jóléti államot szolgáló intézkedések terén, ráadásul az infláció leküzdése is messze van. Ezért újra kell gondolni azokat a piacgazdasági elveket, amelyek egykor húzóerőt jelentettek Európában.



Wolfgang Große Entrup, a Vegyipari Szövetség (VCI) ügyvezető igazgatója pedig egyenesen „lelki megújulást” sürget.

Úgy véli: míg az USA gazdasági növekedése meglepően erőteljes maradt a második negyedévben, a német kormánynak a lehető leggyorsabban beszédről tettekre kell váltani, hogy menthető legyen a második félév.

Le az energiaárakkal, a túlzott bürokráciával, szabad kezet az innovációknak – fogalmazott, ennek híján ugyanis szerinte Németország jövőre is gazdasági mélyponton marad.