Európa legnagyobb gazdasága gyakorlatilag megtorpant. Bár nagy valószínűséggel a recessziót idén elkerüli, így is Németország lesz a leglassabban növekvő nagy gazdaság 2024-ben, és a gazdaság bővülése már az IMF szerint is alig fogja meghaladni a nullát – jelezte az Economx-nak Santo Martin, a Makronóm Intézet vezető elemzője. Mivel Németország a fő kereskedelmi partnerünk, így gyengélkedése a magyar gazdaságra is erősen rányomja a bélyegét.