Két vietnámi állatkertben

legalább 47 tigris és három oroszlán halálát okozta az utóbbi két hónapban a madárinfluenza

– számolt be róla a helyi média.

Az ország déli részén, Ho Si Minh-város közelében lévő Mango Garden Resort és a My Quynh állatkertben a hatóságok közlése szerint több mint harminc alkalmazott került közvetlen kapcsolatba a beteg állatokkal, de eddig egyiküknél sem jelentkeztek a betegség tünetei.

A vizsgálatok kimutatták, hogy a nagymacskák halálát a H5N1 influenzavírus okozta. Az állategészségügyi minisztérium és a járványvédelmi központ által erdészek és a rendőrség bevonásával szervezett tanácskozásról tudósító Tuoi Tre hírportál szerint a betegség terjedését az elpusztult állatok tetemének megsemmisítésével is igyekeznek megakadályozni.

A Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) nemzetközi állatvédő szervezet megdöbbenésének adott hangot az ügyben. Mint írták:

a 47 tigris, három oroszlán és egy párduc halála rámutat, mekkora veszéllyel jár a vadon élő állatok fogságban tartása.

Hangsúlyozták, hogy az állatkertben tartott állatok olyan betegségeknek és stressznek vannak kiszolgáltatva, amelyeknek a természetben nem lennének tehetetlenül kitéve.

A vadon élő állatok kizsákmányolása az emberek egészségét is világszerte veszélyezteti, mert növeli egy újabb világjárvány kitörésének esélyét

– fűzte hozzá a Peta.

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) júliusban riasztónak nevezte a madárinfluenzás esetek számának növekedését, és sürgős regionális erőfeszítéseket sürget az ázsiai és csendes-óceáni térségben a megbetegedések elleni küzdelem érdekében.