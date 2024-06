Az Európa-szerte terjedő, potenciálisan halálos kimenetelű Dengue-láz okozta panaszok egy átlagos vírusfertőzés tüneteire hasonlítanak, ám súlyosabb esetekben orvosi kezelésre is szükség lehet.

A Dívány cikke szerint hétről hétre egyre több magyarnál is diagnosztizálják a trópusi betegséget, miután az azt terjesztő tigrisszúnyogok már hazánkban is megjelentek. Eddig csak a különféle egzotikus országokban nyaralók fertőződtek meg, viszont a szúnyogok megjelenésével minden bizonnyal az első itthon szerzett fertőzéses esetre sem kell már sokat várni.

Péterfi Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika Infektológiai Osztályának vezetője korábban a 24.hu-nak arról beszélt, hogy a nagyobb probléma akkor keletkezik, ha egy beteg a betegség elkapása után újrafertőződik a vírus egy másik típusával.

A betegség 4-10 nappal a csípés után, általában influenzaszerű tünetekkel jelentkezik. Jellemző lehet ilyenkor a 2-7 napig tartó, „hullámzó” láz is. A megemelkedett testhőmérsékletet arcpír is kísérheti, de a beteg súlyos fejfájást, szem mögötti fájdalmat, izom- és ízületi panaszokat is tapasztalhat. Emellett jelentkezhet hányinger és hányás is, illetve a megduzzadt nyirokcsomók is jól kitapinthatóvá válhatnak.

A fertőzés második hetében lapos, vörös kiütések jelenhetnek meg testszerte, de tünet lehet a tenyéren és a talpon a viszketés, valamint hámlás is.

A kórlefolyás az esetek 5 százalékában súlyossá is válhat, az életveszélyes tünetek általában a Dengue-láz kezdeti hullámának vége után egy-két nappal jelentkeznek, amikor a beteg már jobban érzi magát.

A betegség súlyosabb panaszai közé tartozik az erős gyomorfájdalom, a szapora légzés, az orr- és fogínyvérzés, az ismétlődő rosszullétek, a beteg emellett rendkívül fáradtnak érezheti magát, de előfordulhat ezek mellett nyugtalanság, valamint véres hányás, véres széklet is.