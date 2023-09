Nagy Márton a szentendrei ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. új csarnokának átadásakor azt mondta, közel 400 ezer embert foglalkoztat az építőipar, a kapcsolódó mérnöki, kivitelezési és ingatlanhasznosítási alágakkal együtt. Megjegyezte, hogy a szektor nehéz időszakon megy keresztül: az első félévben 7353 új lakás épült, ami 20 százalékkal kevesebb, mint tavaly.

Megjegyezte, hallani olyan számokat, amik szerint kevesebb mint 10 ezer új lakás fog épülni idén.

Arra is kitért, hogy a kiadott építési engedélyek száma is nagyot esett a lakások tekintetében: mindössze 11 ezer volt, 40 százalékkal alacsonyabb, mint tavaly ugyanekkor.

A miniszter megjegyezte, a tárca arra számít, hogy az idei harmadik negyedévben pozitív fordulat fog bekövetkezni. Hozzátette, az év egészében stagnálás, de jövő évtől erős visszapattanás lehet a magyar gazdaságban, 4 százalék körüli növekedéssel. Meglátása szerint ehhez a reálbérek növekedése lesz a kulcs, ami szeptembertől következhet be és 2-3 százalékos szinten is maradhat.

Hozzátette, hogy ehhez figyelembe vehető a jövő évi minimálbér-emelkedés is, ami 10-15 százalék közöttinek látszik.

A miniszter azt is megjegyezte, jövőre 5-6 százalékos infláció mellett 4-5 százalékos, vagy azt meghaladó reálbérnövekedés is lehet, ami a fogyasztáson túl a lakásépítéseket, a lakásfelújításokat és a használt lakások adásvételét is segítheti. Szerinte azzal kell segítenie a kormánynak az ágazatot, hogy új lakáspolitikai koncepciót dolgoznak ki, helyzetbe hozzák a magyar kkv-k és a hazai alapanyaggyártást, továbbá helyreállítják a hitelezést és a demográfiai célokhoz illesztett lakáspolitikát.