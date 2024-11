Nehéz pontosan megmondani, hogy hány biztos segíti a kabinet munkáját, mert az Orbán-kormány hivatalos honlapja nem követi precízen a kinevezéseket, ha valaki kíváncsi a számukra, annak jószerivel egyenként kell utánajárnia a kinevezéseket rögzítő Hivatalos Értesítőben.

Az Orbán-kormány biztosi rendszere évente körülbelül kétmilliárd forintot emészt fel, miközben több mint 50 biztos dolgozik különböző pozíciókban; a biztosok átlagos havi fizetése 2 millió forint körül alakul, amelyet egyéb juttatások és saját titkárság egészít ki.

A rendszer hivatalosan speciális, a közigazgatás hagyományos struktúrájába nem illeszthető ügyek kezelésére szolgál, de gyakran politikai pozíciókat is kínál. A miniszterek által kinevezett biztosok mellett a miniszterelnöknek is vannak külön biztosai és megbízottjai, ezenfelül kormánybiztosok is segítik a munkát. .

A Népszava által fellelt adatok szerint jelenleg

harmincnál több miniszteri biztos,

fél tucat miniszterelnöki biztos,

22 kormánybiztos

és kilenc miniszterelnöki megbízott kap fizetést.

A költségvetések végrehajtásáról szóló zárszámadások szerint a létszám hullámzóan alakul évről-évre. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról és juttatásairól szóló összesítő táblázatokban a biztosokat külön soron szerepeltető, a fellelt legelső adat szerint

2012-es, még 3 miniszterelnöki-, 2 kormány- és 3 miniszteri biztos dolgozott összesen 26,7 millió forintért.

2015-ben már 40-en voltak és összesen 196,4 millió forintot kerestek.

2018-ban, a választás évében kissé visszaesett a létszám, alig 33 főt számlált a biztosi csapat, a juttatások összege viszont 384,9 millióra rúgott.

A legtöbben 2022-ben voltak, akkor 82 biztos segítette a kormány munkáját összesen évi 806 millió forintért.

A tavalyi évről szóló zárszámadásban 57 fő szerepelt ezen a soron, ám már 951,1 milliós költséggel.

A biztosi rendszer fenntartása a titkárságokkal és az ingatlanok bérleti és egyéb kiadásaival együtt minden bizonnyal közelíti vagy akár meg is haladja az évi kétmilliárd forintos költségvetési kiadást.

Szinte mindennek van már biztosa a magyar kormányban:

az állampolgári eskük szervezésétől,

az űrkutatáson,

a bormarketingen,

a kreatív ipar felügyeletén,

a Mohácsi csata 500. évfordulójának méltó megünneplésén túl

a többi között az oszakai világkiállítás,

az uniós elnökség

és a szubszaharai térségben való magyar szerepvállalás felügyelete,

a magyar-csángó kapcsolatok,

az áldozatsegítő központok kommunikációja,

a szankciók miatti kihívások kezelése

s a nemzeti lovassportok fejlesztése;

de külön ember őrködik például a katonai identitás

és a magyar életmód védelmén is, de van biztosa a

a rezsicsökkentésnek,

az állatvédelemnek,

az ukrán menekülteknek is.

- derült ki lap összesítéséből.

A biztosok jó részének ez csupán másodállás, mellette képviselők, polgármesterek, államtitkárok, állami cégvezetők, múzeumigazgatók, vagy akár miniszterek, de van, hogy a biztosi posztok egyszerű politikai elfekvőhelyként szolgálnak.