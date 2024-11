A rezsivédelmi alapot megszüntetik, de a rezsicsökkentett árak maradnak. A rezsitámogatási intézkedések a különböző tárcák fejezeti költségvetésén keresztül biztosítottak maradnak az önkormányzatok, a vállalkozások és a családok számára is – közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

A tárcavezető a 2025-ös költségvetésről elmondta, az három fő pillérre épül:

a jövedelmek vásárlóerejének a növelésére;

a megfizethető lakhatás biztosítására;

valamint a kis- és középvállalkozásokat segítő Demján Sándor-programra.

Varga Mihály azt is közölte, hogy jövőre 3,4 százalékos gazdasági növekedéssel számolnak, ami lehetővé teszi, hogy a bérek 2025-ben reálértékben is növekedjenek, hozzájárulva egy magasabb minimál- és egy magasabb átlagbérhez.

Valamint a tárcavezető arról is beszélt, hogy a legnagyobb újdonság a költségvetésen keresztüli tőkejuttatás lesz, amely azt jelenti, hogy tőkét adnak a kis- és középvállalkozásoknak, hogy tudjanak hitelt felvenni, új piacra menni, beruházni és növekedni.

A lakhatásról kifejtette, hogy itt külön gondolnak a fiatalokra: 150 ezer forintos támogatási keretben adókedvezményt adnak azoknak a munkáltatóknak, akik hozzájárulnak alkalmazottaik lakbéréhez. Emellett egy elérhető piaci lakáshitelkamatot kívánnak biztosítani a fiatalok számára, és dolgoznak egy kollégiumépítési programon is.

A pénzügyminiszter arra is emlékeztetett, hogy a 13. havi nyugdíj bekerül a költségvetésről szóló törvény szövegébe, amire így 2025-ben is és a következő években is számíthatnak rá a nyugdíjasok.

Az inflációs célokról szólva elmondta: 2025-ben 3,2 százalékos éves átlagos inflációval számolnak.