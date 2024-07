A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb negyedéves lakossági felmérése szerint a háztartások egyre optimistábban várják a következő évet.

Míg 2022 második felében a megkérdezettek közel 60 százaléka érezte úgy, hogy rosszabb

helyzetben van, mint egy évvel korábban, 2024 elejére ez az arány 38 százalékra csökkent. A válaszadók közel fele most már úgy érzi, hogy hasonló anyagi helyzetben van, mint egy éve, míg 17 százalékuk már jobbnak is értékeli azt.

A következő 12 hónapra előre tekintve pedig a munkaképes korúak körében 20 százalék felett van azok aránya, akik jobb anyagi helyzetet várnak.

Korponai Levente, a money.hu vezetője a jövőbeni várakozások kapcsán kiemelte:

az elemzések alapján a lakossági megtakarítások diverzifikálása, különösen az állampapírok és a részvénypiac kombinálása lehet az egyik legjobb megoldás a következő évben. A gazdasági helyzet javulása, az infláció csökkenése és a háztartások optimizmusa kedvező környezetet teremt a befektetési lehetőségek kihasználásához.

A lakossági megtakarítások jelentős része az elmúlt években az állampapírpiacon landolt,

köszönhetően a kiemelkedően magas hozamígéreteknek, elsősorban a Prémium Magyar

Államkötvények esetében. Azonban a jelentős kamatfizetéseknél a befektetők már nem tudják

ugyanilyen feltételekkel újra befektetni a megkapott kamatot, ezért sokan keresnek most egyéb

lehetőségeket is – mondta Buró Szilárd, az Equilor Befektetési Zrt. pénzügyi innovációs vezetője, a money.hu partnere.



Jó alternatívát jelenthetnek a BÉT részvényei, amelyek közül különösen a négy legfontosabb blue chip részvény komoly emelkedést produkált az elmúlt évben. Így azok számára, akik hajlandóak nagyobb kockázatot vállalni, ezek vonzó lehetőséget kínálhatnak.

Azoknak, akik a kisebb kockázat hívei, a befektetési alapok háza táján érdemes nézelődniük. A különböző alapok különböző stratégiákat kínálnak, így a befektetők az érdeklődésüknek és kockázati hajlandóságuknak megfelelően választhatnak, optimalizálhatnak.

Ami a kötvényeket és állampapírokat illeti: bár a prémium állampapírok hozama 19,1 százalékról 7,9 százalékra csökkent, ez még mindig vonzó lehet azok számára, akik az alacsonyabb kockázatú befektetéseket részesítik előnyben. Ezek továbbra is stabil, biztonságos befektetési lehetőséget jelentenek.