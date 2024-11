Az ingatlanpiac most tér vissza a 2022-es év eleji szinthez, ha a forgalmat vizsgáljuk a KSH adatai alapján. Ez az egyik oka, hogy amit jelenleg emelkedésnek érzékelünk, az csupán visszarendeződés, vagyis jelenleg a visszatartott vásárlásnál tartunk.

Emellett az eladói oldalon sokan attól félnek: ha most dobják piacra az ingatlanjukat, elkótyavetyélik azt. De már látjuk, hogy kezd visszatérni a vásárlók bizalma. A piacot két dolog hajtja: a hitel és az optimizmus. Az első pillér már erősödik: a lakáskölcsönre jelentkezők száma növekszik, vagyis meg fog indulni a kereslet.

A kereslet élénkülése pedig megmozdítja a piacot, így akik kivártak, cselekedni fognak. A visszarendeződés nem fog megállni a 2022-es szinten, hanem 2025 közepétől egy valódi emelkedés is megfigyelhető lesz, ha a mostani trendek folytatódnak

– mondja Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa.

A panelek ára mindig jól jelzi, hogy merre halad a piac, ezért ezt az indikátort is érdemes szem előtt tartani. Persze ha valaki befektetni akar, akkor az újépítésű lakásoknál is jól járhat, aki szemfüles. A beruházóknál most prompt árazás van, tehát az építés finanszírozásának biztosítása miatt akár jelentős, 10-20 százalékos, kedvezményeket is adnak az építők a lakásvásárlóknak.

Ezért a négyzetméterárak jelentősen csökkenhetnek egy-egy egyedi esetben, ami a vásárlóknak komoly előny, ugyanakkor nem egy stabil dolog, hiszen a szükség viszi rá az eladót és nem a piac helyzete. Sok építőipari cég számolt be az idén csökkenő megrendelésekről, egyes ágazatokban nem volt ritka a 40 százalék körüli visszaesés sem, de ennek már vége. Most minden szereplő fellendülést tapasztal, pozitívan tekint a jövőbe, ennek alapján a valódi drágulást és az ingatlanárak meglódulását jövő nyárra várja a GDN Ingatlanhálózat vezetője .

Természetesen a drágulás mértéke eltérő az ország különböző területein. Budapest mellett egyre több olyan város van az országban, ahol élénkül a gazdaság, új termelő üzemek létesülnek. Az ilyen településeken a munkalehetőség megjelenése mindig húzza maga után az ingatlanárakat. Aki tehát befektetési céllal szeretne most vásárolni, annak érdemes ilyen településen lakást vagy házat venni. Jó példa erre Nagykanizsa vagy éppen Kecskemét, ahol a meginduló érdeklődés hajtja fel az árakat.