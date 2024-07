A MediaMarkt egy korábbi kutatása szerint a magyarok közel 80 százaléka napi 3 óránál is több időt tölt el képernyő előtt, munkában pedig további sok-sok órát. Bár a munka- és a szabadidőnk egy jelentős részét is a képernyőt nézve töltjük el, a mobiltelefon vásárlásra mégsem helyezünk elég hangsúlyt. A műszaki áruház friss, 2024 júliusi reprezentatív kutatásából az látszik, hogy van hova fejlődnünk a tudatos vásárlás és mobilkészülékünk védelme terén. A mostani felmérés szerint

a magyarok 60 százaléka akkor vásárol új mobiltelefont, ha a régi meghibásodik, vagy összetörik, ám viszonylag sokan (12 százalék) a hűségidő lejárta után néznek új készülék után.

Mindössze 9 százalék mondta azt, hogy azért vesz újat, mert „megunta” az előzőt, a válaszadók 4 százaléka pedig azért vált, mert mindig a legmodernebb technológiát szeretné a zsebében tudni.

Érdekesség, hogy

az alacsonyabb végzettségűek ragaszkodnak jobban ahhoz, hogy 1-2 évente új telefont vegyenek, akkor is, ha a korábbinak kutya baja.

A nyolc általánost végzettek 27 százaléka, a szakmunkás végzettségűek 25 százaléka tesz így, míg a diplomásoknak csak a 11 százaléka.

Az árra és a kamerára figyelünk

Mi számít a vásárlóknak, ha úgy döntenek, hogy mobiltelefont vesznek? Elsősorban az ár. A több választ is megengedő kérdésnél 73 százalék úgy nyilatkozott, hogy a jó ár/érték arány jelenti a legfőbb vonzerőt, 28 százalék pedig az alacsony árat jelölte meg. A pénz természetesen nem minden, a MediaMarkt felméréséből az is kiderül, hogy sokan vannak azok, akik a márkát (38 százalék), valamint a kamera minőségét (38 százalék) tekintik fontosnak. Az innovatív funkciók is lényegesek, ám a dizájn jelentősége kissé háttérbe szorult: 17 százalék tartja lényegesnek a külcsínyt. Főleg a 16-19 éves korosztály ad a divatra, az idősebbek erre kevésbé figyelnek.

A nők spórolnak a vásárláson

A magyarok több mint kétharmada maximum 200 ezer forintot szánna telefon vásárlásra, sőt, azok vannak a legtöbben (42 százalék), akik százezer alatt megúsznák az egész kalandot.

A nők és az idősek a leginkább spórolósak e tekintetben, a férfiak és a fiatalok többet hajlandók áldozni a kinézett készülékért.

A csúcskategóriás készülékek kifizetésére csak kevesen vállalkoznak: 300-400 ezer forint körül csak 7 százalék adna ki egy telefonra, a 400 ezer feletti összeget pedig 4 százalék hajlandó fizetni.

A magyarok fele (48 százalék) nem sokat variál, kifizeti teljes összeget, 45 százalék pedig részletfizetést kér. A többiek vagy nem maguk vásárolták a telefonjukat, vagy beszámíttatták a régi készüléküket is.

Egyre több fiatal jár műszaki áruházba mobilért

A MediaMarkt felmérése szerint a lakosság fele (51 százalék) közvetlenül a szolgáltatónál vásárol telefont, ezt követik népszerűségben a műszaki áruházak (17 százalék) és az online shopok (16 százalék). A 16-29 éves fiatal felnőttek körében már igen divatos, hogy műszaki áruházban vásárolnak, 33-24 százalékuk mondta azt, hogy ilyen helyet választanak a vételre, ezt a vásárlási szokást erősíti az a tény is, hogy közel egyharmada (23 százalék) a kitöltőknek ugyanott, egy helyen szerzi be a készülékhez fontos kiegészítőket a mobillal együtt.

“Ezek a felmérések is sokat segítenek abban, hogy megismerjük vásárlóink igényeit. Azt már régóta tudjuk, hogy praktikusan mindenki szereti egy helyen intézni a dolgait, ezért áruházainkban a mobiltelefon készülékek mellett többek között mobil-előfizetést, garanciát, képernyővédő fóliát, tokot és egyéb tartozékokat is beszerezhetnek a vásárlók. Magyarország legszélesebb fizikai kínálatával rendelkezünk mobiltelefonból, kellékekből, mobilelőfizetéses és egyéb kényelmi és biztonsági szolgáltatásokból. Büszkék vagyunk rá, hogy a mobiltelefonok területén is teljeskörű szolgáltatást nyújtunk” – mondta el Szilágyi Gábor, a MediaMarkt Magyarország ügyvezetője.

A tokban hiszünk nem a biztosításban

A magyarok tok-rajongók, a mobilt vásárlók 84 százaléka tokról is gondoskodik. A megkérdezettek 71 százaléka mondta azt, hogy vett védőfóliát a telefonjához (több lehetőséget is bejelölhettek a résztvevők.) Érdekesség, hogy a legfiatalabb, 16-19 éves korosztály jár a legszívesebben új kiegészítőket vásárolni, míg az idősebbek az online áruházak kínálatát figyelik. Biztosítást a magyar vásárlók 65 százaléka nem köt, a válaszadók 44 százaléka még csak nem is gondolt erre a lehetőségre. A rendszeresen biztosítást kötők aránya alig 9 százalék.